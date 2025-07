Ferrari : Leclerc et Hamilton se félicitent d’être dans le coup à Silverstone

Les Ferrari sont indéniablement dans le coup à Silverstone, un tracé très rapide qui aide bien la SF-25, qui a naturellement tendance à souffrir dans les virages lentes.

Charles Leclerc était 2e à deux dixièmes de la McLaren F1 de Lando Norris.

"La journée s’est plutôt bien passée, le feeling dans le cockpit était bon, mais il nous reste encore du travail à faire sur la voiture."

"En qualifications, nous semblons encore un peu en retrait, même si nous sommes plus à l’aise avec notre rythme de course. J’apprécie vraiment de piloter sur ce circuit et j’ai hâte d’être à demain."

Lewis Hamilton est lui aussi encouragé par le potentiel de Ferrari ce week-end après sa performance aux essais libres à Silverstone.

Il a signé le meilleur temps lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne et a terminé la deuxième séance en troisième position derrière Leclerc. Les deux pilotes Ferrari ont tourné à moins de trois dixièmes de seconde du leader, Lando Norris.

Hamilton, qui a commencé à utiliser des réglages plus proches de ceux de Leclerc ces dernières semaines, a déclaré progresser avec la voiture à mesure qu’il la comprend mieux.

"Je progresse beaucoup avec la voiture et je sais mieux où elle doit être. Je pense que lors de la deuxième séance d’essais libres, nous n’étions toujours pas au niveau requis, donc j’ai certainement eu un peu plus de mal lors de cette deuxième séance. Mais nous savons quels changements nous devons apporter pour la prochaine séance."

Ferrari a apporté une amélioration lors de la précédente manche en Autriche, mais n’a pas franchi de nouvelle étape ce week-end, reportant encore sa suspension arrière.

"Avec les Red Bull et McLaren qui bénéficient d’une évolution, le fait que nous soyons encore dans le coup, compte tenu de leur progression aujourd’hui, est vraiment positif."

Lors des deuxièmes essais libres, Leclerc a déclaré qu’il y avait une réelle opportunité pour Ferrari d’améliorer sa voiture ce soir. Hamilton est également optimiste quant à ses chances.

"Je suis convaincu que nous pouvons rêver d’un bon week-end. Tout bien exécuter, mettre tout en œuvre et en tirer profit est une autre affaire. Mais je vais me préparer au mieux pour obtenir le meilleur résultat."

Une variable à laquelle toutes les équipes devront faire face est la fraîcheur et le potentiel de pluie prévus pour les deux prochains jours.

"Je pense qu’il pourrait pleuvoir demain et dimanche également, alors nous allons tout faire pour être prêts aussi pour cela."