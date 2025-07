Racing Bulls ’maximise’ ses résultats et vise la Q3 à Silverstone

Isack Hadjar a terminé neuvième de la première journée d’essais du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Le pilote Racing Bulls se félicite d’un rythme solide qui permet à son équipe de se rapprocher des équipes de pointe.

"C’était un bon début de journée, les EL1 étaient bons, on a rapidement été dans le rythme, comme en EL2. On a fait des changements qui ont payé, on est derrière les meilleurs top teams donc il semble que l’on maximise notre performance pour l’instant" a déclaré Hadjar.

Les pneus étaient proches les uns des autres en performance, mais le Français s’attend à autre chose demain : "Avec les températures élevées, le C3 était proche d’un C4, mais avec la température plus fraîche demain, le plus tendre va être plus rapide."

Racing Bulls a testé deux composés pour les longs relais : "On a séparé les deux voitures, Liam était en mediums, j’étais en tendres. Ce n’est pas un pneu que l’on veut utiliser mais c’est bien de le tester en cas de Safety Car en fin de course ou autre."

Liam Lawsonse félicite d’un bon début de week-end puisqu’il a terminé dixième, et il espère pouvoir continuer à progresser, même si le vent ne facilite pas les choses : "C’est un bon début, c’est très serré comme le week-end dernier."

"On continue de vouloir progresser mais c’est un bon rythme de départ. On fait des petits changements, on s’occupe des détails, mais il y a beaucoup de vent et ça complique l’équilibre. C’est la première fois que je pilote une F1 ici et c’est impressionnant."

La Q3 semble jouable pour Racing Bulls : "Si l’on a une bonne séance oui, mais c’est facile de perdre du temps sur une séance et on verra comment se déroulent les EL3."