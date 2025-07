Alonso partira 7e à Silverstone mais veut de la pluie en course

Fernando Alonso a réussi à atteindre la Q3 aujourd’hui à Silverstone, lors de la course à domicile d’Aston Martin F1.

Le pilote espagnol a signé le 9e temps mais partira 7e sur la grille grâce aux pénalités de Bearman et Antonelli devant lui.

"Je suis satisfait de ma journée et d’être de nouveau en Q3. La troisième séance d’essais libres n’a pas été simple pour nous, et nous avons donc abordé les qualifications avec un peu moins de connaissances concernant les réglages de la voiture."

"Nous avons également testé les nouvelles évolutions ce week-end et cela semble être un petit pas dans la bonne direction. Au final, je pense que nous pouvons être satisfaits de partir 7e demain après une séance de qualifications bien menée."

"Voyons ce que nous pouvons faire demain. Nous surveillerons la météo et j’aimerais bien qu’il pleuve, car cela peut changer les choses. Il y a des voitures rapides autour de nous et la course sera longue, mais nous verrons si nous pouvons marquer des points supplémentaires."

Pour Lance Stroll, 18e chrono, ce n’est toujours pas la même ambiance de son côté du garage.

"Globalement, une journée et une séance de qualifications compliquées pour nous ici à Silverstone. J’étais vraiment satisfait des réglages de la voiture hier, mais aujourd’hui, j’ai eu du mal à trouver l’équilibre et le rythme, comme le week-end dernier où nous semblions compétitifs vendredi, mais où nous avons ensuite eu du mal en qualifications avec des charges d’essence plus faibles. Il faudra que nous étudiions cela pour mieux comprendre, car je ne sais pas exactement pourquoi."

"La journée de demain sera très difficile, car nous partirons du fond de grille, mais nous verrons ce que nous pouvons faire."