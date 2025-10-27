Sauber F1 inscrit un point grâce à une course ’d’attaque’ de Bortoleto

Gabriel Bortoleto a marqué le point de la dixième place au Grand Prix du Mexique après s’être élancé 16e. Le pilote Sauber F1 se félicite d’une belle course et de dépassements en piste qui lui ont permis des se placer pour un top 10.

Il explique être satisfait d’inscrire un points, ce qui confirme que son équipe a toujours le niveau pour aller chercher de bons résultats, même si elle perd une place au profit de Haas.

"C’était une bonne course, j’ai pris un bon départ depuis la 16e place, j’ai dépassé quelques voitures en piste et c’était bien. Un bon résultat, je suis heureux pour l’équipe et à titre personnel, d’avoir marqué ce point" a déclaré Bortoleto.

Il a apprécié son dépassement sur Isack Hadjar, décisif pour la dixième place : "C’était une bonne attaque, je l’avais essayé plusieurs fois et ça n’avait pas fonctionné. Je me suis dit que j’allais le faire et ça a fonctionné."

Nico Hülkenberg s’est plaint d’un problème dans le tour de formation, et celui-ci est revenu plus tard dans la course pour mettre un terme à son dimanche, le forçant à abandonner sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

"C’est vrai, ça a mis fin à notre course avant même qu’elle ne commence. C’est décevant pour tout le monde dans l’équipe, je pense qu’on aurait pu avoir un bon rythme et se battre pour quelque chose, mais ça nous en a empêché" regrette l’Allemand, qui salue son équipier. "Il a marqué un point, c’est mieux que rien. Mais terminer la course comme ça, c’est amer."