’Ce n’est pas de la course’ : Russell s’agace du chaos au départ

Mercedes F1 espérait surement mieux qu’une sixième et une septième places à l’arrivée du Grand Prix du Mexique. Andrea Kimi Antonelli devance son équipier après l’avoir laissé passer en course, tandis que les deux hommes étaient bloqués derrière l’étonnant Oliver Bearman.

L’Italien regrette surtout avoir raté son départ, alors qu’il était sixième sur la ligne et qu’il visait un dépassement qu’il n’a pas réussi à effectuer, perdant même une place au profit de la Haas.

"Sixième est un peu décevant. Au départ, j’ai fait une erreur, j’ai bloqué l’arrière au virage 1, je suis allé tout droit et j’ai perdu une place face à Ollie. Mais c’était une course difficile, on était tous regroupés et on perdait du temps. On a tenté de changer les positions mais ça n’a pas marché, c’est comme ça" regrette Antonelli.

"Je pense que c’était un pas en avant en termes de rythme. La performance en qualifications était un pas en avant et le rythme de course était fort, donc on part avec ça et on essaiera de faire mieux au Brésil."

George Russell n’a pas caché sa frustration d’être perdant au départ uniquement parce qu’il a respecté les règles, alors que les Ferrari et Max Verstappen ont coupé la piste et n’ont, pour deux d’entre eux, pas subi de pénalités.

"Je suis un peu frustré de voir que trois pilotes peuvent couper le premier virage et ne pas être pénalisés. Max est revenu en piste de nulle part, il m’a presque poussé... ce premier tour, pour moi ce n’était pas de la course" déplore Russell.

"Cela punit les pilotes qui ont tout fait de manière correcte. Cela vous permet de tout risquer et d’avoir une carte ’sortie de prison’ si vous faites une erreur."

"Évidemment, lorsque Max et Lewis se sont percutés, Lewis a été pénalisé, à juste titre, mais Max était hors piste. Mauvais endroit, mauvais moment, j’ai perdu trois places, j’étais donc assez frustré."

"Nous avons vu cela presque chaque année depuis que nous sommes ici. Je pense à Carlos [Sainz] l’année dernière, Charles [Leclerc] l’année précédente et Lewis [Hamilton] il y a 10 ans. On dirait une course de tondeuses à gazon. Il faut que quelque chose change là-bas."

"Au final, nous méritions de terminer là où nous avons terminé. Tout vient du premier virage. Vu la situation entre Max et Lewis, j’ai perdu deux positions et je n’aurais pas dû me retrouver dans cette position. Une mauvaise journée."

Le Britannique estime que son équipe a mis trop de temps à prendre une décision mais sa frustration réside ailleurs : "J’étais dans le train DRS derrière Kimi et je me sentais bien, je pensais pouvoir attaquer Ollie mais on a mis trop de temps. On a mis six ou sept tours et j’avais surchauffé mes pneus et mes freins. A ce moment-là, on n’aurait rien dû toucher."