La FIA va enquêter sur le grave incident impliquant Lawson et des commissaires

La FIA a publié une déclaration concernant deux moments controversés lors du Grand Prix de Formule 1 du Mexique.

Liam Lawson a croisé deux commissaires de piste qui étaient en train de dégager des débris dans le premier virage.

Le Néo-Zélandais a évité de justesse de heurter les commissaires, évitant ainsi un accident potentiellement grave (à lire ici).

À propos de cet incident, la FIA a déclaré : "à la suite d’un incident dans le virage n°1, la direction de course a été informée de la présence de débris sur la piste à la corde de ce virage. Au troisième tour, les commissaires ont été alertés et mis en attente pour entrer sur la piste et récupérer les débris une fois que toutes les voitures auraient passé le virage n°1."

"Dès qu’il est apparu que Lawson était rentré aux stands, les instructions d’envoyer les commissaires ont été annulées et un double drapeau jaune a été brandi dans cette zone. Nous enquêtons toujours sur ce qui s’est passé après ce moment."

Les dernières étapes du Grand Prix de Mexico ont été perturbées par une Virtual Safety Car. Cela a été causé par la Williams accidentée de Carlos Sainz, qui s’était arrêtée dans une zone de dégagement dans le dernier secteur.

Bien que la voiture se trouvait hors de la piste, une VSC a été déployé par le contrôle de course. Cela a empêché Max Verstappen de disputer la deuxième place à Charles Leclerc et a privé Oscar Piastri de la possibilité d’attaquer Ollie Bearman.

Pour défendre cette décision, la FIA a précisé : "Plus tard dans la course, au 70e tour, Sainz a fait un tête-à-queue et s’est arrêté dans la zone de dégagement à l’extérieur du virage 14. Sa voiture s’est immobilisée dans une position exposée. La voiture a ensuite commencé à fumer et la direction de course a reçu des notifications d’incendie, indiquant clairement qu’une intervention des commissaires serait nécessaire pour la récupérer."

"Conformément à la procédure standard lorsque les commissaires sont déployés pour récupérer une voiture, la course a été neutralisée. Dans ce cas, une Virtual Safety Car (VSC) a été déclenchée jusqu’à ce que la voiture soit déplacée vers un endroit sûr derrière les barrières."

La VSC a pris fin dès que la voiture s’est retrouvée dans une position protégée, et la course s’est terminée sous drapeau vert."