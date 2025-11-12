Wheatley décrit un week-end ’mitigé’ pour Sauber F1 malgré deux points
Le double accident de Bortoleto au Brésil est une déception
Sauber F1 a inscrit deux points au Grand Prix du Brésil grâce à Nico Hülkenberg, mais le week-end a été difficile pour l’équipe avec plusieurs accidents, dont deux pour Gabriel Bortoleto, et l’obligation de reconstruire la voiture intégralement le samedi soir.
Jonathan Wheatley, le patron de l’équipe, explique que malgré les deux points, il y a une certaine déception qui ressort de ce week-end, puisque le double abandon de Bortoleto à domicile était évidemment frustrant.
"Nous quittons le Brésil avec des sentiments mitigés" a déclaré Wheatley. "Après son crash très impressionnant de la veille (photo ci-dessous), cela a été déchirant de voir Gabi poussé hors piste dès le premier tour de son premier Grand Prix à domicile, surtout avec le soutien incroyable des fans."
"Nico s’est battu avec brio jusqu’à la fin, faisant preuve d’un sang-froid remarquable. L’équipe des stands a une fois de plus réalisé un arrêt impeccable au moment crucial, travaillant sans faille sous la pression."
"Nous nous sommes battus pour la 7e place, mais les deux Racing Bulls ont bien travaillé ensemble et nous ont rendu la tâche difficile. Nous sommes néanmoins fiers d’avoir marqué des points pour la troisième course consécutive, ce qui est un excellent résultat pour toute l’équipe."
Sauber s’attèle maintenant à préparer la dernière ligne droite de la saison : "Il s’agit maintenant de se reposer et de se préparer pour le dernier triplé de courses, avec pour objectif de terminer la saison en beauté."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Sauber - Stake F1 Team
- Wheatley décrit un week-end ’mitigé’ pour Sauber F1 malgré deux points
- ’J’ai eu la chance de m’en sortir’ : Bortoleto raconte un de ’ses plus gros accidents’
- Sauber poursuit sa série : Hülkenberg marque, Bortoleto malchanceux à domicile
- Dixième au Brésil, Hülkenberg ’se réjouit’ de mettre fin à une longue série
- Sauber F1 : Wheatley salue la sécurité après le terrible accident de Bortoleto