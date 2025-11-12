Wheatley décrit un week-end ’mitigé’ pour Sauber F1 malgré deux points

Sauber F1 a inscrit deux points au Grand Prix du Brésil grâce à Nico Hülkenberg, mais le week-end a été difficile pour l’équipe avec plusieurs accidents, dont deux pour Gabriel Bortoleto, et l’obligation de reconstruire la voiture intégralement le samedi soir.

Jonathan Wheatley, le patron de l’équipe, explique que malgré les deux points, il y a une certaine déception qui ressort de ce week-end, puisque le double abandon de Bortoleto à domicile était évidemment frustrant.

"Nous quittons le Brésil avec des sentiments mitigés" a déclaré Wheatley. "Après son crash très impressionnant de la veille (photo ci-dessous), cela a été déchirant de voir Gabi poussé hors piste dès le premier tour de son premier Grand Prix à domicile, surtout avec le soutien incroyable des fans."

"Nico s’est battu avec brio jusqu’à la fin, faisant preuve d’un sang-froid remarquable. L’équipe des stands a une fois de plus réalisé un arrêt impeccable au moment crucial, travaillant sans faille sous la pression."

"Nous nous sommes battus pour la 7e place, mais les deux Racing Bulls ont bien travaillé ensemble et nous ont rendu la tâche difficile. Nous sommes néanmoins fiers d’avoir marqué des points pour la troisième course consécutive, ce qui est un excellent résultat pour toute l’équipe."

Sauber s’attèle maintenant à préparer la dernière ligne droite de la saison : "Il s’agit maintenant de se reposer et de se préparer pour le dernier triplé de courses, avec pour objectif de terminer la saison en beauté."