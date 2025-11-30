Sauber F1 : Hülkenberg s’en prend à Gasly, Bortoleto solide mais hors des points

Le Grand Prix du Qatar a offert à Sauber un dimanche en demi-teinte sous les projecteurs de Losail. Tandis que Nico Hülkenberg a vu sa course s’arrêter prématurément après un accrochage au premier virage avec Pierre Gasly au 7e tour, Gabriel Bortoleto a signé une remontée appliquée depuis le fond de grille, sans toutefois pouvoir se mêler à la lutte pour les points.

Nico Hülkenberg, auteur d’un début de course encourageant, n’a même pas atteint les 10 premiers tours.

"C’est vraiment dommage de voir une course prometteuse se terminer si tôt après avoir été percuté par Pierre, car je pense sincèrement qu’on aurait pu marquer des points aujourd’hui. Je me sentais en confiance avec la voiture hier, et le rythme était là pendant les sept premiers tours."

L’Allemand assume le caractère risqué de sa tentative.

"Les opportunités de dépassement sont très limitées ici, donc j’ai tenté une manœuvre par l’extérieur, ce qui est toujours un peu plus risqué, mais j’ai laissé beaucoup d’espace à Pierre. C’est très regrettable, car il y avait clairement des opportunités pour nous aujourd’hui."

La frustration domine, mais Hülkenberg veut rebondir.

"Pour l’instant, il n’y a que de la déception, mais nous allons prendre quelques jours pour nous reconcentrer et essayer de finir la saison à Abu Dhabi de la meilleure manière possible."

Parti 19e en raison de sa pénalité héritée de Las Vegas, Gabriel Bortoleto a effectué une remontée sérieuse jusqu’à la 13e place, même si l’action en piste a été limitée.

"Ce n’était pas la course la plus excitante pour moi : il n’y a pas eu beaucoup de dépassements et j’ai passé la plupart de mon temps coincé derrière Lewis [Hamilton]. Quand il a creusé l’écart, je n’ai jamais vraiment pu le suivre, donc ma course est restée figée à partir de ce moment-là."

"J’ai eu quelques batailles au départ, mais après ça, il ne s’est pas passé grand-chose. Il y a tout de même des choses positives à tirer du week-end, et quelques points que nous aurions pu améliorer."

Le Brésilien pense qu’un meilleur départ aurait tout changé.

"La pénalité de Las Vegas a évidemment affecté ma course aujourd’hui, mais notre rythme était encourageant. Si nous avions commencé autour de la 14e place, on aurait peut-être pu viser le top 10. Dans l’ensemble, il y a de bonnes leçons à retenir pour la dernière manche à Abu Dhabi la semaine prochaine."

Le directeur de l’équipe, Jonathan Wheatley, résume un dimanche où le potentiel n’a pas été transformé.

"Malheureusement, ce fut une journée difficile pour l’équipe. Après de bons premiers tours, Nico a été impliqué dans un incident au virage 1 qui a mis fin à sa course. Gabi a réalisé une performance impressionnante, partant de la 19e place pour remonter jusqu’à la 13e avec un bon rythme. Les mécaniciens ont été excellents une fois encore, avec deux arrêts très rapides et propres."

Selon Wheatley, Sauber pouvait viser mieux : "Vu notre vitesse et la position de nos concurrents, un bon résultat dans les points était à portée, donc c’est décevant de ne pas avoir converti ce potentiel."

"Nous nous concentrons maintenant sur Abu Dhabi, la dernière course d’une saison passionnante, déterminés à bien finir."