Sauber F1 a retrouvé de la ’confiance’ avant d’aller à Bakou

Sauber F1 se rend en Azerbaïdjan après une performance encourageante à Monza, où la huitième place de Gabriel Bortoleto a permis à l’équipe de revenir dans les points. Ce résultat confirme les progrès réalisés lors des dernières courses.

Le circuit urbain de Bakou présente des défis uniques, avec ses sections étroites combinées à l’une des plus longues lignes droites du calendrier. Nico Hülkenberg explique les difficultés qui l’attendent mais donne aussi ses motifs de confiance avant ce week-end.

"Le dimanche à Monza est évidemment à oublier, mais l’équipe s’est concentrée sur la compréhension du problème afin de s’assurer qu’il soit complètement résolu. Du côté positif, notre voiture a montré un rythme prometteur, ce qui me donne vraiment confiance pour Bakou" a déclaré Hülkenberg.

"Les circuits urbains peuvent être délicats : il faut être vif, gérer le trafic et tirer le meilleur parti de toutes les opportunités. C’est un défi différent de celui des circuits traditionnels, mais si tout se passe bien dès vendredi, nous aurons une chance de marquer des points et de réaliser à nouveau un bon week-end."

Gabriel Bortoleto est en pleine confiance avec plusieurs entrées dans les points ces dernières semaines, et il espère continuer sur sa lancée, même s’il ne connait le tracé azéri qu’au volant d’une Formule 2.

"C’était agréable de revenir dans le top 10 à Monza, cela confirme une fois de plus la qualité du travail que nous avons accompli. Bakou est un circuit très différent. Je n’y ai couru que l’année dernière, avec une autre voiture, et je me suis entraîné sur simulateur pour préparer le week-end" note le Brésilien.

"J’ai confiance en notre voiture et en notre équipe : nous avons tous travaillé dur pour continuer à nous améliorer. Notre objectif, comme toujours, est de tout mettre en place dès vendredi, de rester constants et, espérons-le, de terminer à nouveau dans les points."

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, explique que le problème rencontré en Italie a été résolu avant cette course cruciale : "Le fait de revenir dans les points à Monza a remonté le moral de tout le monde, nous nous sommes concentrés à la fois sur la qualité et la constance de nos performances, et nous voyons les résultats de ce travail sur la piste."

"Avec une compétition si serrée dans le milieu du peloton et une opportunité de marquer des points, il était frustrant pour Nico de ne pas prendre le départ de la course, et nous avons travaillé dur à l’usine pour comprendre le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise plus."

"Bakou est un mélange intéressant de sections exigeantes où la précision est essentielle et de sections rapides où les dépassements sont possibles. Comme pour toutes nos courses récentes, nous voulons être dans le peloton de tête pour marquer des points grâce à nos performances et saisir les occasions qui se présenteront."