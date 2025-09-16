Gasly se tient prêt à profiter d’un éventuel chaos à Bakou

Alpine F1 se rend à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, la dix-septième manche de 2025 de Formule 1 marquant l’ouverture du dernier tiers de la saison, qui se déroulera hors d’Europe et loin des bases des équipes.

Pierre Gasly et Franco Colapinto sont impatients de retrouver un circuit où ils ont tous deux obtenu de bons résultats par le passé. Pierre y est monté sur le podium en 2021 et Franco y a marqué ses premiers points en Formule 1 l’an passé.

Ce tracé unique en son genre comprend la « section du château », où les pilotes longent la Cité fortifiée de Bakou, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa portion la plus étroite ne mesure que 7,6 m et le tour se conclut par la plus longue ligne droite du calendrier (2 km). Cette variété a permis d’offrir des courses spectaculaires et imprévisibles ces dernières années.

"J’ai hâte de reprendre le volant ce week-end à Bakou pour lancer le sprint final," confie Gasly.

"J’adore me rendre sur ce circuit et dans cette ville où j’ai déjà connu le succès avec un podium en 2021 et un autre en GP2 Series en 2016. Ces résultats, je les ai obtenus grâce à un pilotage propre et intelligent, ce qui est essentiel sur un tracé aussi exigeant."

"Les longues lignes droites, la section étroite du château et les vitesses élevées entre des murs proches de chaque côté font que le risque de chaos est assez présent. Nous devons nous assurer d’être dans les meilleures conditions pour en tirer profit le moment venu."

"Régler la voiture sera complexe, car il faudra trouver un compromis adapté aux caractéristiques de la piste. Nous chercherons à être dans le rythme d’entrée, mais soyons honnêtes : tout peut arriver à Bakou !"

"J’ai passé une bonne semaine entre les courses, avec notamment une journée de simulateur et de rencontres avec les collaborateurs à Enstone. Je suis aussi allé à Paris pour un événement de padel avec Alpine. C’est un sport que j’adore pratiquer, donc ce n’était que du plaisir !"

Franco Colapinto se dit lui "prêt à retourner à Bakou, où j’ai marqué mes premiers points en Formule 1 l’an passé."

"Je me sens bien dans la voiture en ce moment malgré les difficultés rencontrées avec l’équipe à Monza. Nous avons pris le temps d’analyser tout cela et j’ai préparé l’Azerbaïdjan la semaine dernière à Enstone."

"Bakou est l’un des plus beaux circuits que nous visitons durant la saison. Ses vues sur la vieille ville et les Flame Towers ainsi que son caractère étroit en font l’une des pistes les plus plaisantes. Comme je l’ai dit, j’ai gardé de précieux souvenirs de 2024. J’avais terminé huitième pour ouvrir mon compteur et c’est toujours une bonne chose à avoir en tête."

"Ce week-end, l’objectif sera d’être en mesure de saisir les occasions qui ne manqueront pas de se présenter sur un tracé aussi piégeux. Nous savons que ce ne sera pas simple, mais nous ferons de notre mieux pour maximiser nos résultats et lancer le sprint final de la meilleure manière."