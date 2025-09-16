Entre Vasseur et Wolff, une relation qui va de l’amitié à la rivalité

Frédéric Vasseur a évoqué son amitié de longue date avec Toto Wolff, le patron de l’écurie Mercedes F1, et l’impact qu’ont eu sur des recrutements prestigieux comme ceux de Lewis Hamilton ou Loïc Serra.

Le directeur de la performance chez Mercedes F1 est devenu directeur technique châssis chez Ferrari l’an dernier.

Piquer ces deux atouts à son concurrent n’a pas fait plaisir à l’Autrichien, bien entendu, mais le Français estime que cela n’a en rien entaché leur saine relation, souvent ponctuée de blagues plus ou moins de bon goût !

"Nous essayons toujours de séparer complètement ces deux aspects : la relation amicale que nous pouvons entretenir et la lutte en piste," nous a confié Vasseur.

"C’est vrai que lorsque j’étais chez Sauber, la lutte en piste avec Mercedes n’était pas notre pain quotidien ! Aujourd’hui, nous nous battons – et encore plus sur le recrutement, mais je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour garder à l’esprit nos 25 dernières années de relation amicale."

"Même si nous nous battons le dimanche ou le samedi, nous savons que lundi matin, nous pouvons repartir de zéro."

Et prendre un ingénieur ou un mécanicien à une équipe rivale, "c’est la vie d’une équipe de Formule 1, et nous n’avons pas à nous en offusquer !"

"C’est sûr, quand j’ai dû appeler Toto au sujet de Lewis, ce n’était pas le coup de fil le plus facile de ma vie, car je suis parfaitement conscient de ce qui s’est passé. Car ils m’ont beaucoup aidé à certaines périodes de ma vie. J’essaie de garder cela à l’écart."

"Toto est mon ami. Il le restera pour les 30 prochaines années de ma vie. Nous nous battons et j’espère que Toto restera mon ami."