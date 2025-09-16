Entre Vasseur et Wolff, une relation qui va de l’amitié à la rivalité
Séparer complètement ces deux aspects est essentiel
Frédéric Vasseur a évoqué son amitié de longue date avec Toto Wolff, le patron de l’écurie Mercedes F1, et l’impact qu’ont eu sur des recrutements prestigieux comme ceux de Lewis Hamilton ou Loïc Serra.
Le directeur de la performance chez Mercedes F1 est devenu directeur technique châssis chez Ferrari l’an dernier.
Piquer ces deux atouts à son concurrent n’a pas fait plaisir à l’Autrichien, bien entendu, mais le Français estime que cela n’a en rien entaché leur saine relation, souvent ponctuée de blagues plus ou moins de bon goût !
"Nous essayons toujours de séparer complètement ces deux aspects : la relation amicale que nous pouvons entretenir et la lutte en piste," nous a confié Vasseur.
"C’est vrai que lorsque j’étais chez Sauber, la lutte en piste avec Mercedes n’était pas notre pain quotidien ! Aujourd’hui, nous nous battons – et encore plus sur le recrutement, mais je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour garder à l’esprit nos 25 dernières années de relation amicale."
"Même si nous nous battons le dimanche ou le samedi, nous savons que lundi matin, nous pouvons repartir de zéro."
Et prendre un ingénieur ou un mécanicien à une équipe rivale, "c’est la vie d’une équipe de Formule 1, et nous n’avons pas à nous en offusquer !"
"C’est sûr, quand j’ai dû appeler Toto au sujet de Lewis, ce n’était pas le coup de fil le plus facile de ma vie, car je suis parfaitement conscient de ce qui s’est passé. Car ils m’ont beaucoup aidé à certaines périodes de ma vie. J’essaie de garder cela à l’écart."
"Toto est mon ami. Il le restera pour les 30 prochaines années de ma vie. Nous nous battons et j’espère que Toto restera mon ami."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Entre Vasseur et Wolff, une relation qui va de l’amitié à la rivalité
- Rosberg : Hamilton a montré à quel point c’était mauvais avant
- Ferrari tenterait d’effacer Luca di Montezemolo des mémoires
- Ferrari louera une F1 de 2023 à Cadillac pour ses essais
- Hamilton pense souvent à Lauda : ’je sais ce qu’il me dirait’ face aux difficultés