Sans Safety Car, Mercedes F1 aurait réussi son pari des pneus slicks

Mercedes F1 a détaillé les raisons pour lesquelles l’équipe a fait le pari de s’arrêter dans le tour de formation avec George Russell à Silverstone ce dimanche. Bradley Lord, représentant de l’équipe, révèle que c’est le pilote qui a proposé cela, mais que l’équipe a jugé intéressant de tenter le coup.

"C’était mouillé, et nous pouvions aussi voir que ça allait rester sec probablement pendant 20 ou 25 minutes" a déclaré Lord. "Nous savions donc qu’il y avait une fenêtre où le circuit pouvait s’assécher, le soleil est apparu et on pouvait commencer à voir une ligne sèche se dessiner."

"Mais nous savions que la pluie arrivait derrière. Il fallait donc essayer de maximiser cette fenêtre sèche et espérer tirer le meilleur parti de la performance des pneus secs et combler l’écart avec l’arrêt au stand, ou bien jouer la carte de la sécurité et de la prudence en restant sur l’inter et en essayant de faire durer la course jusqu’à la prochaine averse."

Alors que nous étions dans le tour de formation, George a dit ’je pense que nous devrions y aller’. Nous avons suivi ce conseil, nous l’avons approuvé, nous avons décidé de le faire et nous avons jeté les dés."

"Nous n’étions pas les seuls. Charles Leclerc l’a également fait juste derrière nous. Donc à ce moment-là, lorsque les lumières se sont éteintes au bout de la voie des stands, cela ressemblait à une décision marginale, mais à un coup de dé qui pouvait fonctionner."

"Malheureusement, il s’en est suivi des périodes VSC et d’autres choses qui ont fait que tout avantage sur les pneus secs qui aurait pu exister a été gâché parce que nous roulions tous à vitesse réduite, ce qui a coûté de la température aux pneus. Cela signifie que nous n’avons pas pu tirer profit de cette décision audacieuse du début."

L’équipe a ensuite fait rentrer Andrea Kimi Antonelli pour suivre la même stratégie, et Lord révèle que le team était alors convaincu que la stratégie serait payante : "Nous avons décidé de reproduire ce que nous avions fait avec George et de prendre le pneu sec."

"Le raisonnement est le suivant : si vous pensez que c’est la bonne décision à prendre, alors vous voulez que les deux voitures suivent la bonne stratégie, ce que vous pensez être la bonne plutôt que la mauvaise."

"Il s’est avéré que c’était également une erreur. Nous aurions vraiment dû partager nos chances, laisser Kimi sur le terrain, et nous aurions alors pu voir ce qu’il aurait pu accomplir."

Mercedes est convaincu que sans neutralisation, cette stratégie aurait pu payer car la piste séchait, en dépit d’un troisième secteur très mouillé. Mais le ralentissement des monoplaces a eu plusieurs effets négatifs à ce sujet.

"Si nous n’avions pas eu les VSC, puis la voiture de sécurité et d’autres choses qui se sont produites, il y avait l’opportunité, évidemment, d’avoir un avantage décent sur une piste séchante et donc de rattraper les voitures devant qui roulaient avec des pneus intermédiaires."

"Maintenant, comme toujours dans ces courses sur piste mouillée/sèche ou sèche/mouillée, ce n’est généralement pas la première décision qui est critique, mais plutôt la dernière. Nous avons donc mes les intermédiaires à un bon moment [au 10e tour]."

"George avait bien progressé depuis l’arrière du peloton jusqu’aux points. Et même à ce moment-là, il semblait qu’il y avait peut-être une place de troisième ou quatrième à prendre. Nous étions à l’intérieur et autour de la Ferrari de Lewis et nous faisions la course."

Le retour aux pneus slicks au 38e tour, une boucle après Fernando Alonso qui était alors en difficulté, était lui aussi trop optimiste, surtout avec le choix des durs : "Le circuit était encore trop humide pour des pneus secs. Alonso était en train de découvrir la même chose à la moitié de son tour."

"George a fait un tête-à-queue à Becketts, ce qui lui a coûté sa place. A partir de là, il était très difficile de construire un delta de dépassement avec des pneus de même âge. Nous étions décalés sur la composition des pneus."

"Nous avions une certaine appréhension à l’idée de mettre le pneu médium, alors nous avons opté pour le pneu dur. Avec le recul, ce n’était probablement pas la bonne décision, et cela signifie que nous avons dû nous battre pour conserver notre 10e place au lieu d’occuper des positions plus intéressantes pour les points."