Sakhir, une piste abrasive qui devrait jouer en faveur de McLaren et Ferrari

Les équipes de F1 vont affronter une piste qu’ils connaissent bien ce week-end, celle de Sakhir.

Et James Allison, le directeur technique de Mercedes F1, pense que l’asphalte beaucoup plus abrasif que ceux rencontrés en début de saison pourrait changer la donne, même s’il voit toujours McLaren F1 devant.

"On peut s’attendre à ce que ce soit une piste où la dégradation des pneus sera bien plus importante que sur les autres circuits que nous avons parcourus jusqu’à présent. L’asphalte y est très, très rugueux et rugueux."

"L’asphalte est assez ancien – en fait, il est plus vieux que Kimi [Antonelli, 18 ans] ! La piste n’a pas été refaite depuis très longtemps. Par conséquent, avec le temps, l’asphalte devient de plus en plus irrégulier. Et cet asphalte irrégulier endommage les pneus, ce qui les fait surchauffer beaucoup plus facilement."

Cela devrait favoriser les monoplaces qui prennent soin de leurs pneus.

"De notre côté, nous pouvons donc nous attendre à un week-end très difficile, notamment en termes de gestion de la température des pneus avant et arrière, et de gestion de la dégradation des pneus en veillant à les préserver au mieux tout au long du tour."

"Si l’on considère l’état de la grille actuelle, je dirais que les McLaren ont probablement cet avantage sur les autres équipes. Mais Ferrari est excellente aussi dans ce domaine et pourrait avoir un rythme de course tout aussi efficace."

"Mais d’après les essais hivernaux et le rythme observé par rapport aux Red Bull et aux Ferrari, nous sommes convaincus que nous pouvons viser le podium, voire mieux si les monoplaces orange font une erreur."