Les ’failles’ de Red Bull, l’élément déclencheur du départ de Verstappen ?

Red Bull Racing semble encore tenir le choc pour le moment mais des « problèmes fondamentaux » sont à résoudre après les « fissures » apparues depuis l’année dernière dans le fonctionnement de son écurie.

C’est l’avis de Johnny Herbert, ancien pilote et commissaire en F1, qui voit une conséquence désastreuse pour l’équipe autrichienne si elle ne s’en sort pas : le départ inévitable de Max Verstappen vers la concurrence.

Comme nous vous le rapportions ce matin, les rumeurs se multiplient sur des négociations du clan Verstappen avec d’autres équipes de F1 qui auraient eu lieu ces derniers jours.

En plus d’une monoplace mal équilibrée et en perte de performance depuis la mi-saison l’an dernier, Red Bull doit lutter avec des soucis de politique interne et des départs d’ingénieurs très importants.

"Le navire Red Bull ne progresse pas sereinement," constate Herbert.

"Helmut Marko semble toujours émettre des commentaires que Christian Horner tente ensuite d’expliquer, affirmant que les propos de Marko n’étaient pas tout à fait exacts ou que ce n’était pas la bonne chose à dire. La dernière preuve en date concerne la titularisation de Tsunoda à la place de Lawson. Les explications données n’étaient pas les mêmes."

"Il y a tellement de problèmes fondamentaux concernant la capacité d’un deuxième pilote, ou d’un bon deuxième pilote, à affronter Max, et les problèmes avec Christian semblent encore latents. Le fait que Max ait aimé une publication sur les réseaux sociaux concernant Lawson en dit long. L’importance de 2026 et de tous les changements fait que l’on se détourne soudainement de la situation actuelle à cause de ces situations inconfortables qui se sont produites et qui perdurent."

"Red Bull a des failles, mais l’écurie a réussi à les masquer et semble très bien réagir. Mais, globalement, ce n’est probablement pas une question pour cette année. C’est une question pour l’année prochaine et l’année suivante."

"C’est dans les deux ou trois prochaines années que nous verrons si ces failles s’accentuent ou si l’écurie est capable de les maîtriser."

Herbert estime que Red Bull est toujours capable de maîtriser les fondamentaux et de proposer une voiture de course rapide, comme en témoignent la pole position époustouflante de Verstappen et sa victoire finale au Grand Prix du Japon.

"En observant Suzuka, on constate que la situation est bonne, mais peut-être n’est-elle simplement plus aussi bonne qu’avant."

"Red Bull fait toujours un travail remarquable, car ils fournissent toujours une voiture avec laquelle Max peut décrocher la pole position et remporter une course."

"Ainsi, même si, d’une certaine manière, l’équipe ne brille pas en coulisses, elle brille réellement en piste."

"Tout cela se répercute sur les fondations de l’équipe, mais au final, les personnes qui doivent faire le travail, pour que la voiture soit rapide en piste, y parviennent toujours."

Le Britannique a aussi entendu les spéculations sur les avancées très moyennes de Red Bull et Ford pour leur moteur commun en 2026. De quoi faire fuir Verstappen selon lui.

"Il y a toujours un potentiel pour que Verstappen retrouve Honda chez Aston Martin. Les rumeurs vont bon train. Je ne serais pas surpris qu’il se tourne vers l’avenir et ce qui se passera en 2026 et au-delà au cours de l’été."

"Cela influencera sa décision. J’entends constamment parler de difficultés avec le nouveau projet moteur Ford chez Red Bull. Et normalement, ces rumeurs sont fondées. Mais nous ne le saurons qu’une fois en piste."

"Du point de vue de Max, c’est très différent, car je suis sûr qu’il est très conscient de ce qui se passe, de ce qui va bien et de ce qui va moins bien. S’il voit ce qui ne va pas, cela le forcera-t-il à quitter le navire ? Les rumeurs de départ sont toujours là."