Tsunoda révèle qu’il a failli être viré après le GP de Bahreïn l’an dernier

Yuki Tsunoda se souvient d’un incident en piste qui lui a fait comprendre qu’il devait changer d’attitude au volant.

Tsunoda était réputé pour son côté émotif au volant, certaines conversations radio comportant des jurons et des cris. Le pilote japonais a déjà souligné qu’il avait bien travaillé sur ce point, mais c’est une explosion de colère lors du Grand Prix de Bahreïn de l’an dernier qui avait fait sensation.

Racing Bulls avait opté pour un échange de place en piste entre Tsunoda et son coéquipier Daniel Ricciardo, le premier exprimant très fortement sa frustration. Après le drapeau à damier, Tsunoda a percuté Ricciardo dans le virage 8 pour manifester son agacement.

Un an après, avant d’aborder à nouveau le GP de Bahreïn, Tsunoda est revenu sur cet incident et a affirmé qu’il avait dû rapidement modifier son approche suite à cela.

"J’ai dû changer d’approche après ce qui est arrivé avec Daniel à Bahreïn l’an dernier," confie le nouveau pilote Red Bull Racing à Sakhir.

"J’ai été fortement sermonné. Je devais changer sinon c’était la porte. Je ne serais pas resté en F1. C’est le domaine dans lequel j’ai travaillé dur, et cela m’a aidé à changer d’état d’esprit et à être plus sérieux."

Alors qu’il a franchi une nouvelle étape dans sa carrière, piloter pour un top team, Tsunoda a déclaré comprendre la nécessité de trouver un équilibre lorsqu’il s’agit d’exprimer ses émotions.

"Je n’ai jamais pensé que contrôler mes émotions était la clé de mon succès, c’était juste mon caractère naturel."

"Mon état d’esprit est d’évacuer mon stress sur la piste et de me concentrer ensuite. De nos jours, la F1 est plus politique et compte davantage de sponsors."

"Il faut trouver un équilibre. On ne veut pas d’un pilote qui crie ses émotions… l’équipe veut entendre des retours précis."