Sainz retrouve de l’optimisme : vers une F1 très excitante en 2027

Les règles techniques introduites en Formule 1 cette saison continuent de diviser le paddock. Si plusieurs pilotes de premier plan remettent en question le niveau de compétence réellement nécessaire pour exploiter les nouvelles monoplaces, Carlos Sainz estime que le jugement ne doit pas encore être définitif. Le pilote Williams reconnaît les différences profondes avec la génération précédente, mais considère que les premières courses ont montré un spectacle apprécié des fans et que quelques ajustements pourraient transformer la discipline dès 2027 et 2028.

Les nouvelles monoplaces ont notamment modifié en profondeur la manière de gérer la course, avec une place beaucoup plus importante accordée à la gestion de l’énergie. Cette évolution a nourri certaines critiques, dont celle formulée cette semaine par Max Verstappen.

Le quadruple champion du monde estime notamment que les voitures sont relativement faciles à piloter à la limite, les avantages traditionnellement associés au talent au volant d’une Formule 1 étant moins déterminants. La technique de freinage et l’entrée dans les virages ont notamment perdu une partie de leur importance au profit de la gestion de l’énergie et des possibilités de dépassement activées par une simple commande.

Sainz considère toutefois que cette critique mérite d’être nuancée.

"Il y a une énorme différence entre la Formule 1 de l’année dernière et celle de cette année," a déclaré l’Espagnol à Madrid.

Pour le pilote Williams, les changements introduits en 2026 ne signifient toutefois pas que la nouvelle Formule 1 ait échoué à remplir son objectif en matière de spectacle. Sainz estime au contraire que les dernières courses ont fourni des raisons d’être optimiste.

"Mais c’est... comment dire... une Formule 1 que les fans n’aiment pas détester. En fait, les dernières courses ont été amusantes."

Cette appréciation du spectacle n’empêche pas les pilotes eux-mêmes d’avoir davantage de réserves. Sainz reconnaît que le peloton n’est pas encore totalement convaincu par certaines nouvelles caractéristiques de la course, notamment le rôle joué par les commandes permettant de déclencher certaines phases de dépassement.

"Nous, les pilotes, ne sommes pas totalement convaincus par l’idée de simplement appuyer sur un bouton pour dépasser une autre voiture, mais nous nous y habituons."

Une période d’adaptation qui pourrait donc encore évoluer à mesure que les pilotes et les équipes accumulent de l’expérience avec cette nouvelle génération de monoplaces.

Quelques changements pourraient tout transformer

Sainz ne réclame cependant pas une remise à plat complète de la réglementation. Selon lui, les modifications votées mais relativement limitées au cours des deux prochaines saisons pourraient suffire à rendre le championnat particulièrement spectaculaire.

"S’ils apportent ces changements en 2027 et 2028 et qu’ils sont efficaces, cela pourrait devenir une Formule 1 très excitante."

Cette perspective est également liée à l’évolution attendue des forces en présence. Williams a connu une première partie de saison compliquée, tandis qu’Aston Martin cherche elle aussi à réduire son retard sur les meilleures équipes. Sainz espère que les deux structures pourront progresser suffisamment pour resserrer la hiérarchie.

"J’espère que Williams comme Aston Martin feront un pas en avant qui nous rapprochera du sommet. Et que Cadillac continuera à bien apprendre la F1 pour que nous ayons une discipline avec 22 pilotes qui ont leurs chances d’entrer dans le top 10 chaque week-end."