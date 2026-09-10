Herta peut-il encore décrocher sa Super Licence ? La F1 s’éloigne...

Colton Herta voit son projet de Formule 1 s’éloigner encore un peu plus après un week-end particulièrement difficile à Monza. Alors que l’Américain devait profiter de ses opportunités avec Cadillac pour accumuler les kilomètres nécessaires à l’obtention de sa Super Licence, une nouvelle série de contretemps a compromis ses plans. Sa saison compliquée en Formule 2 ne lui permet pas non plus de combler suffisamment son retard, au point qu’il reconnaît désormais que les points nécessaires pour accéder à la F1 semblent hors de portée à court terme.

Le week-end italien a en effet tourné au cauchemar pour Herta. Après avoir accidenté sa monoplace lors des essais de Formule 2, il a dû abandonner dans la course principale du dimanche. Son programme avec Cadillac n’a ensuite pas permis de compenser ces déconvenues, puisqu’une défaillance hydraulique a considérablement réduit son roulage lors de la première séance d’Essais Libres de Formule 1.

Ce problème a eu une conséquence particulièrement importante pour l’Américain : Herta n’a pas pu parcourir les 100 kilomètres nécessaires pour obtenir un point supplémentaire au titre de la Super Licence.

La situation n’est toutefois pas encore totalement figée. Herta pourrait bénéficier d’une nouvelle occasion au volant de la Cadillac, mais le pilote de 26 ans ne sait pas encore précisément quand ni dans quelles conditions elle aura lieu.

"Rien de concret n’a encore été annoncé concernant d’autres roulages avec Cadillac," a-t-il déclaré.

L’incident de Monza a cependant déjà modifié les plans prévus pour la fin de saison.

"La sortie prématurée lors des essais à Monza a évidemment mis un coup de frein à nos plans. Pour le moment, une autre séance est prévue."

Cette seule séance supplémentaire ne suffirait pas pour permettre à Herta de satisfaire les exigences de la Super Licence.

Interrogé pour savoir si ce roulage serait suffisant pour compléter son total de points, l’Américain s’est montré pessimiste.

"Je ne pense pas. À ma connaissance, il me manque encore deux points de Super Licence."

Le championnat de F2 n’a pas davantage permis à Herta de se rapprocher suffisamment de l’objectif. Sa campagne dans l’antichambre de la Formule 1 est loin de répondre à ses attentes et Monza n’a fait qu’accentuer cette impression.

Le pilote américain estime que son équipe manque tout simplement de performance dans quasiment tous les domaines.

"Nous ne sommes pas assez rapides dans presque tous les domaines, ce qui est frustrant pour moi," reconnaît-il.

Cette situation rend les résultats d’autant plus difficiles à obtenir et complique mécaniquement sa quête des points nécessaires à l’obtention de la Super Licence.

"C’est frustrant lorsque les résultats ne viennent pas et qu’il est difficile de trouver le rythme nécessaire."

Pour Herta, l’incertitude ne concerne donc pas uniquement son accès à la Formule 1. Son avenir pour 2027 reste également à définir, mais une option semble déjà clairement exclue à ses yeux : poursuivre une année supplémentaire en Formule 2.

Interrogé sur ses projets après la saison 2026, l’Américain a laissé entendre qu’il faudrait encore patienter avant de connaître sa prochaine destination.

"Je pense que nous allons devoir attendre et voir," a-t-il répondu.

"Mais je ne suis pas intéressé par une nouvelle année en Formule 2."