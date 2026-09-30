Alpine F1 : Gasly revient là où tout a commencé pour lui en Formule 1

La Formule 1 s’apprête à retrouver Sepang pour la première fois depuis 2017, dans des circonstances pour le moins inhabituelles. Le circuit malaisien accueillera le Grand Prix de Bahreïn, initialement reporté et finalement relocalisé en Malaisie, offrant au championnat un retour inattendu sur l’un de ses anciens tracés emblématiques. Pour Alpine, ce rendez-vous aura une saveur particulière, puisque Pierre Gasly y avait précisément effectué ses débuts en F1 il y a neuf ans, tandis que Franco Colapinto s’apprête à le découvrir.

Spécialement conçu pour accueillir la Formule 1, le Circuit international de Sepang a figuré au calendrier pendant 18 ans à partir de 1999. Sa dernière apparition remontait à la saison 2017, avant que l’occasion de remplacer au pied levé le Grand Prix de Bahreïn initialement reporté ne permette son retour cette année.

Cette réapparition confrontera les monoplaces actuelles à un tracé particulièrement complet. Sepang est notamment caractérisé par deux longues et larges lignes droites situées au début et à la fin du tour, auxquelles s’ajoutent des épingles et une succession de courbes rapides.

Son caractère fluide et exigeant ne constitue cependant qu’une partie du défi. Les températures élevées et l’importante humidité traditionnellement rencontrées en Malaisie compliquent considérablement la tâche des pilotes, mais également celle des équipes dans les garages. Le risque de pluie vient encore ajouter une inconnue supplémentaire à un week-end déjà inhabituel.

Pour Gasly, le retour de Sepang au calendrier ravive surtout des souvenirs très particuliers. La dernière fois que la Formule 1 s’est rendue en Malaisie, en 2017, le Français y disputait son tout premier Grand Prix. Il possède désormais plus de 190 départs en Formule 1 et fait partie des neuf pilotes de la grille actuelle ayant déjà participé à une course de F1 à Sepang. Charles Leclerc a lui participé à des Libres 1 uniquement.

Neuf ans après ses débuts, Gasly mesure ainsi tout le chemin parcouru, aussi bien personnellement que par la discipline et ses monoplaces.

"J’ai d’excellents souvenirs de la Malaisie puisque j’y ai fait mes débuts en Formule 1 en 2017. L’autre jour, je regardais justement quelques photos de ce week-end-là et c’est assez incroyable de voir à quel point les voitures et le sport ont évolué depuis. J’ai moi-même un peu changé. J’étais clairement plus jeune, plus frais, et je crois que mon cou a doublé de volume ! C’était une très belle période qui a marqué le début de ma carrière."

"Pour revenir au présent, nous sommes au cœur d’une série de trois courses consécutives et je suis rentré chez moi à Milan pour prendre quelques jours de repos entre Bakou et Sepang. Je me sens en pleine forme et prêt à relever le défi. La grille est partagée entre ceux qui ont déjà de l’expérience sur ce circuit et ceux qui n’y ont jamais couru. Je sais à quel point les conditions sont dures avec la chaleur et l’humidité, sans oublier le risque toujours présent de pluie. Le tracé est également assez rapide et exigeant physiquement. J’ai hâte d’y être et j’espère que nous pourrons maintenir le bon niveau de performance que nous avons affiché lors des dernières courses."

L’expérience accumulée par Gasly sur ce tracé pourrait donc constituer un atout pour Alpine, même si les voitures et la Formule 1 ont profondément évolué depuis sa dernière apparition à Sepang.

Colapinto a préparé Sepang dès 5 heures du matin

La situation sera totalement différente de l’autre côté du garage Alpine. Contrairement à Gasly, Colapinto n’a encore jamais piloté à Sepang. L’Argentin connaît néanmoins le circuit pour l’avoir beaucoup observé lorsqu’il suivait la Formule 1 durant son enfance.

Après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Colapinto a rejoint Enstone afin de préparer sa première expérience malaisienne dans le simulateur.

Une préparation organisée à un horaire inhabituel puisque le pilote et ses ingénieurs ont travaillé dès 5 heures du matin afin de commencer parallèlement leur adaptation au décalage horaire.

"Ce sera ma première expérience à Sepang. C’est un circuit dont j’ai beaucoup entendu parler et que j’ai beaucoup vu en grandissant devant la Formule 1. Ce qui ressort particulièrement, ce sont les conditions, avec une chaleur et une humidité très importantes, et il semble toujours y avoir une forte probabilité de voir de la pluie."

"Après Bakou, je me suis rendu comme prévu à Enstone pour passer une journée au simulateur. C’était assez particulier, car nous nous préparions au décalage horaire et j’étais donc à l’usine à 5 heures du matin avec mes ingénieurs. J’ai hâte de découvrir la Malaisie et l’objectif sera d’avoir un vendredi productif, de trouver une bonne fenêtre de réglages et, je l’espère, de pouvoir à nouveau nous battre pour le top dix les deux jours suivants."

Du côté de la direction d’Alpine, Steve Nielsen souligne d’abord le caractère exceptionnel de ce Grand Prix de Bahreïn organisé en Malaisie. La mise sur pied d’une course à Sepang dans un délai particulièrement court a nécessité une importante mobilisation de la Formule 1, de la FIA ainsi que des organisateurs malaisiens et bahreïnis.

Pour les équipes également, cette modification du calendrier a représenté un défi logistique important.

"Nous nous rendons sur un circuit légendaire, Sepang, pour un week-end assez unique en Formule 1 : le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Tout d’abord, il faut saluer les efforts de la Formule 1, de la FIA et des organisateurs en Malaisie et à Bahreïn pour avoir réussi à mettre cette course sur pied. Organiser un Grand Prix dans un délai aussi court est loin d’être simple et cela a représenté un immense défi logistique pour tout préparer à temps, mais nous sommes très heureux de retrouver Sepang pour la première fois depuis neuf ans."

"C’est un superbe circuit, qui a été le théâtre de moments emblématiques de notre sport au fil des années. Les performances de notre voiture depuis la pause estivale sont bonnes et nous espérons poursuivre sur cette lancée en Malaisie. C’est une piste qui comporte de nombreux virages à moyenne et haute vitesse ainsi que deux longues lignes droites qui devraient offrir des opportunités de dépassement. Nous avons confiance en notre package et nous nous y rendons avec l’objectif de retrouver les points et de regagner du terrain au championnat."