Williams F1 reste dans le rouge malgré une forte réduction de ses pertes

Williams a considérablement amélioré sa situation financière en 2025, parallèlement à son retour au premier plan dans le milieu de grille en Formule 1. Après avoir signé sa meilleure saison sportive depuis près d’une décennie et terminé cinquième du Championnat du monde des constructeurs, l’équipe de Grove a réduit de plus de moitié ses pertes par rapport à 2024, tout en enregistrant une forte progression de son chiffre d’affaires grâce notamment à l’augmentation de ses revenus commerciaux et des primes versées par la Formule 1.

Les documents officiels déposés auprès de Companies House montrent que Williams a enregistré une perte avant impôts d’environ 22,98 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2025. Après prise en compte de la fiscalité, la perte nette s’est élevée à environ 29,38 millions d’euros.

Ces chiffres témoignent d’une nette amélioration par rapport à l’exercice 2024. Williams avait alors affiché une perte avant impôts de 49,43 millions d’euros et une perte totale de 58,38 millions d’euros. Au total, les pertes de Williams ont donc diminué de 50,32% entre 2024 et 2025.

Une partie importante de cette amélioration financière s’explique par l’augmentation des primes distribuées par la Formula One Management grâce aux performances de Williams lors du Championnat du monde 2025.

L’équipe avait terminé cinquième du classement des constructeurs, alors qu’elle n’avait occupé que la neuvième position en 2024. Williams a réalisé en 2025 sa meilleure campagne en piste depuis 2016.

Arrivé dans l’équipe au début de la saison, Carlos Sainz a notamment décroché deux podiums en Grand Prix, en Azerbaïdjan puis au Qatar. L’Espagnol avait également terminé troisième du Sprint du Grand Prix des États-Unis, offrant à Williams son tout premier podium dans ce format. Les revenus de l’écurie proviennent principalement des primes liées à ses résultats dans le Championnat du monde et de ses différents accords commerciaux.

Le chiffre d’affaires de Williams a atteint environ 285,45 millions d’euros en 2025. Un an auparavant, il s’établissait à 210,34 millions d’euros. Cela représente une progression de 75,11 millions d’euros sur une seule année.

Après prise en compte du coût des ventes, Williams a dégagé un bénéfice brut d’environ 109,76 millions d’euros en 2025, contre 84,91 millions d’euros en 2024. Les documents indiquent parallèlement que les ventes enregistrées en 2025 étaient supérieures d’environ 50,31 millions d’euros à celles de l’exercice précédent.

Malgré cette forte progression de l’activité, les investissements réalisés par l’équipe continuent donc de peser sur son résultat final. Une fois les actifs pris en compte, Williams disposait par ailleurs d’environ 115,36 millions d’euros de réserves de trésorerie en 2025.

Ce montant était sensiblement supérieur un an auparavant, avec environ 152,19 millions d’euros de trésorerie en 2024.

Une perte conforme aux attentes de Williams

Dans les documents financiers, le directeur Matthew Savage explique que la perte globale enregistrée en 2025 correspond à la trajectoire anticipée par l’entreprise.

Williams continue en effet d’investir dans différents secteurs afin d’améliorer simultanément ses performances sportives et commerciales, avec l’objectif de retrouver durablement le succès à moyen et long terme.

"Même si le groupe reste dans une situation déficitaire, cela correspond à nos attentes et à la stratégie du groupe, qui consiste à continuer d’investir dans tous les domaines de l’entreprise afin d’améliorer à la fois les performances en piste et les performances commerciales, dans le but de réussir à moyen et long terme," a expliqué Savage.

"Comme nouvelle marque de confiance envers l’ambition et la dynamique de l’équipe, nous avons ajouté plusieurs nouveaux partenaires commerciaux majeurs pour la saison 2026 : Barclays, Anthropic, BNY, Wilkinson Sword, Estrella Galicia, Nuveen, New Era et Girard-Perregaux."

Les investissements de Williams ne concernent pas uniquement sa monoplace ou ses activités commerciales.

L’équipe a également renforcé son académie de pilotes avec l’ambition de contribuer à former les "champions du futur".

En parallèle, le groupe prévoit de poursuivre le développement de son programme consacré aux disciplines STEM – sciences, technologie, ingénierie et mathématiques – auprès des établissements scolaires.

Williams indique que ce dispositif, présenté comme une référence dans son secteur, a permis d’accueillir gratuitement plus de 12 000 jeunes âgés de 8 à 16 ans au siège de Grove afin de leur faire découvrir les carrières liées aux STEM à travers le sport automobile.

Williams employait 1151 personnes en 2025, soit environ 200 salariés supplémentaires par rapport à l’année précédente. Cette hausse des effectifs s’inscrit donc dans la stratégie générale d’investissement évoquée pour expliquer le maintien d’un résultat financier déficitaire malgré la très forte croissance des revenus.

Williams n’est pas la seule équipe britannique de Formule 1 tenue de publier ses résultats financiers. Les autres structures basées au Royaume-Uni doivent également communiquer leurs comptes annuels au plus tard ce mercredi.

Cela concerne notamment Alpine, Aston Martin F1, McLaren et Red Bull. La publication des comptes de Red Bull sera particulièrement observée, puisqu’elle devrait notamment faire apparaître les sommes versées à Christian Horner et Helmut Marko lors de leurs départs respectifs.

Mercedes avait pour sa part déjà déposé ses comptes en juin, tandis que la Formule 1 avait publié les siens la semaine dernière.