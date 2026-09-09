Sainz ’n’aurait jamais cru’ courir un jour dans sa ville natale

Carlos Sainz ne disputera pas son premier Grand Prix à domicile ce week-end, l’Espagnol en ayant disputé 12 en Formule 1 à Barcelone. Mais en se rendant à Madrid pour le GP d’Espagne ce week-end, il s’apprête à rouler pour la première fois de sa vie dans sa ville natale, ce qui change évidemment l’approche pour un pensionnaire d’une équipe de Formule 1.

Le pilote de 32 ans a joué un rôle clé dans le projet du Madring, allant d’un rôle de conseiller d’abord, à la promotion de l’événement en tant qu’ambassadeur. Et il ne cache pas son impatience à l’idée de lancer ce week-end.

"J’ai eu la chance d’avoir une course à domicile pratiquement tout au long de ma carrière grâce au Grand Prix de Barcelone" a déclaré Sainz. "Le fait que ce soit beaucoup plus près du domicile de ma famille, à seulement 15 minutes en voiture, et que toute ma famille et tous mes amis soient d’ici, cela va probablement sembler encore plus spécial."

"Si vous aviez dit à un petit garçon de Madrid qu’il atteindrait la F1 et que, non seulement cela, il aiderait à faire revenir le GP de Madrid, je ne l’aurais jamais cru. C’est une étape majeure dans ma carrière, rien que d’aider à faire revenir un Grand Prix à Madrid, au-delà du simple fait d’être pilote de Formule 1 ou de gagner des courses en F1."

Le pilote Williams assure toutefois qu’il ne sera pas déconcentré par son rôle et le fait de courir à domicile ce week-end, car il veut se concentrer sur la partie sportive avant tout.

"Une fois que le jeudi commence pour moi, ce devrait être comme d’habitude parce que, au final, la meilleure chose pour moi est de réussir un bon week-end et la meilleure façon de faire une bonne semaine est de garder le week-end normal et routinier. Évidemment, ce sera un peu plus chargé qu’un week-end normal."

"Mais il est très clair pour moi, après toutes mes années d’expérience, que plus vous gardez ce genre de week-end normal, plus vous êtes performant et, au final, tout le monde sera plus heureux. Nous devons m’assurer d’avoir mon propre espace pour garantir également que je reste performant pour le public qui est là pour moi."

Puisqu’il a pu faire un tour du Madring au volant d’une voiture de série, ses premières impressions ont été extrêmement positives. Et cet état d’esprit n’a pas changé après avoir parcouru un bon nombre de tours sur le simulateur de l’équipe pour préparer le week-end.

"J’ai fait mes premiers vrais tours sur le simulateur avec la voiture et je dois dire que c’est un circuit sacrément difficile. C’est l’un des circuits les plus difficiles que j’aie jamais faits sur un simulateur et, pour un pilote, cela va être dur."

"Je pense qu’il offre un mélange de Djeddah et de Bakou, qui sont probablement les deux circuits les plus difficiles pour un pilote, et un peu de Singapour. Je pense que c’est un circuit qui a pas mal de caractère quand on le pilote sur le simulateur."

La section préférée de Sainz commence par une montée vers un point de corde aveugle pour la chicane des virages 7-8, qui mène ensuite vers la section permanente du tracé, où se situe notamment le très attendu virage de La Monumental.

"C’est probablement plus difficile que ce que je pensais. Je pensais que ce serait un virage à fond, facile à passer à fond, juste comme un virage d’accélération. Il s’avère qu’il est beaucoup plus difficile, au moins sur le simulateur, dans le bon sens du terme. Avec tout ce banking, tout ce contrôle de la voiture à cet endroit, ce sera un grand défi."

Sainz arborera un casque édition spéciale rendant hommage à son tout premier design inspiré du casque de son père, et il explique en quoi le fait d’être à domicile semble l’avantager.

"J’ai l’impression que courir à domicile m’a toujours donné un petit avantage. J’ai toujours l’impression de répondre présent et d’être performant à Barcelone . J’espère transposer cela à Madrid, bien sûr."

"J’essaie de traiter le week-end comme n’importe quel autre week-end et j’essaie simplement d’apporter l’énergie que les supporters et tous ceux qui m’entourent me donnent comme un sentiment positif à l’intérieur de la voiture."

"J’essaie simplement d’être reconnaissant et de me sentir chanceux pour ce que je fais en ce moment. Ce sentiment me donne toujours un dixième de temps au tour supplémentaire que je peux rendre à tous ceux qui me soutiennent ce week-end-là avec un bon résultat."

Et même si les points ne sont pas envisageables ce week-end, ses fans n’ont pas à s’inquiéter car l’Espagnol ne prévoit pas de quitter la catégorie reine. Il estime qu’il pourrait très bien courir jusqu’à la quarantaine en Formule 1.

"Ce qui est bien avec un nouveau circuit, c’est que des surprises peuvent arriver. Évidemment, nous n’avons pas la performance et ce n’est peut-être pas l’année pour offrir un grand résultat au public, mais tant que le public aime le sport, aime l’événement et continue de revenir, ils auront au moins cinq à dix ans de plus avec moi dans le sport pour venir me voir gagner ici."