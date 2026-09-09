Coulthard : Hamilton devait accepter les conséquences de son attaque sur Leclerc au départ

Le duel entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc au départ du Grand Prix d’Italie continue de faire débat. Pour David Coulthard, l’ancien pilote de Formule 1, c’est un autre avis que celui entendu ces derniers jours qui se dégage : le septuple champion du monde doit toutefois accepter les conséquences de son choix au premier tour. Selon l’Écossais, Leclerc a laissé suffisamment d’espace à son équipier à l’intérieur de la première chicane avant de reprendre la trajectoire à la sortie, laissant Hamilton face à un choix qui comportait nécessairement une part de risque.

Hamilton avait attaqué Leclerc au freinage de la première chicane, parvenant à se positionner à l’intérieur de son équipier. Le pilote Ferrari a toutefois conservé sa trajectoire à l’extérieur dans la deuxième partie du virage, avant que la trajectoire des deux monoplaces ne se referme progressivement.

Hamilton s’est alors retrouvé contraint de mordre dans le gravier à la sortie du virage. L’incident lui a fait perdre plusieurs positions et l’a obligé à entamer une remontée lors de l’épreuve à domicile de Ferrari.

Pour Coulthard, Leclerc n’a toutefois pas commis de faute dans cette manœuvre. L’ancien pilote estime au contraire que le Monégasque s’est montré particulièrement correct au moment où Hamilton a plongé à l’intérieur.

"J’ai trouvé que Lewis avait été brillant au freinage, et j’ai trouvé que Charles avait été très correct en lui laissant de l’espace," a déclaré Coulthard dans le podcast Up To Speed.

L’ancien pilote de McLaren et Red Bull estime que Leclerc avait fait ce qui était nécessaire dans la première partie du virage, sans pour autant devoir abandonner sa propre trajectoire dans la suite de l’enchaînement.

"Charles a eu la présence d’esprit, compte tenu de sa position, de laisser de l’espace à Lewis à l’intérieur, mais il a absolument le droit de le pousser vers l’extérieur, ce qui devient ensuite l’intérieur pour le virage suivant."

La situation s’est donc transformée en véritable choix pour Hamilton. Une fois placé à l’extérieur, le Britannique devait composer avec la trajectoire de la Ferrari située à l’intérieur, selon Coulthard.

"Oui, il a pris la trajectoire de course, ce qui force Lewis à sortir, mais Lewis avait le choix."

Pour Coulthard, la position occupée par Hamilton augmentait mécaniquement son exposition au risque. En restant à l’extérieur, le pilote Ferrari avait en effet la possibilité de contrôler davantage la trajectoire à la sortie du virage.

"Quand vous vous placez à l’extérieur, vous êtes à la merci de la voiture qui se trouve à l’intérieur. C’est donc plus risqué que si vous êtes à l’intérieur."

L’Écossais considère ainsi que Hamilton a volontairement accepté cette situation en tentant de poursuivre son attaque depuis l’extérieur. Le fait que Leclerc soit son équipier ajoute également une dimension particulière à la scène.

"Il s’est placé à la merci de la voiture qui était à l’intérieur. Son équipier lui a dit : ’Non, je ne vais plus te laisser de place maintenant. Je t’ai laissé de la place à l’entrée du virage 1’."

"Dans le virage 2, vous avez le choix : soit vous restez là, soit vous allez dans le gravier. Il a fait son choix, et il a été envoyé dans le gravier."

Hamilton n’a évidemment pas vécu l’épisode de la même manière. Très frustré par la situation, le septuple champion du monde a exprimé son mécontentement à la radio de bord pendant la course. Il a ensuite appelé Ferrari à établir des règles claires entre ses deux pilotes afin d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise.

Coulthard reconnaît parfaitement la frustration ressentie par Hamilton, tout en estimant que celle-ci ne change pas la responsabilité du pilote dans le choix effectué quelques instants auparavant.

"Je peux tout à fait comprendre pourquoi Lewis n’aurait pas été content de cela, parce que je ne l’aurais pas été non plus et vous ne l’auriez pas été non plus."

"Mais si vous vous placez dans cette situation, vous devez également en accepter les conséquences, et le fait que les commissaires n’aient appliqué aucune pénalité semble indiquer qu’ils ont simplement considéré qu’il s’agissait d’un incident de course."