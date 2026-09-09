Ferrari aura ’beaucoup à apprendre’ sur un Madring où les pilotes ’risquent gros’

La Formule 1 se prépare pour le Grand Prix d’Espagne à Madrid ce week-end, sur le tout nouveau Madring. Pour Ferrari et les dix autres équipes, ce sera un week-end particulier, avec une préparation effectuée dans le simulateur devant être validée dès le début des essais libres du vendredi. Mais en commençant d’une feuille blanche, sur un tracé aux caractéristiques particulières et à l’asphalte certainement très sale en début de week-end, les défis seront nombreux.

Comme c’est toujours le cas lorsque la Formule 1 visite un nouveau circuit, l’un des aspects clés du week-end sera la rapidité avec laquelle les équipes et les pilotes pourront engranger des données et comprendre le comportement de la monoplace sur ce circuit.

Les simulations fournissent des informations détaillées en amont de l’événement, mais seul le roulage sur piste permettra aux équipes d’évaluer des facteurs clés tels que le niveau d’adhérence offert par le revêtement de la piste et son évolution au cours du week-end, ainsi que le comportement des pneumatiques et les stratégies de déploiement d’énergie.

Pour Ferrari, le défi sera double puisque l’équipe devra aussi faire oublier les erreurs et les tensions entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui ont conduit à un résultat très décevant à l’occasion du Grand Prix d’Italie.

Mais l’avantage pour la structure de Maranello est d’avoir déjà effectué un roulage avec ses deux titulaires sur le Madring, puisqu’un tournage promotionnel a été fait avec la SF-26 il y a quelques semaines.

Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a évidemment admis que Monza avait été difficile, mais il se veut plutôt positif pour la course à venir et il assure que le travail s’est vite porté sur la préparation de cette nouvelle manche, une fois les débriefings du GP d’Italie effectués.

"Nous avons tourné la page après Monza et toute notre attention est désormais portée sur Madrid et sur l’opportunité qu’offre un nouveau week-end de course" a déclaré le Français, qui veut relancer son équipe.

"Le Madring est un défi complètement nouveau pour la Formule 1 et, bien que Charles et Lewis aient pu avoir un premier ressenti de la piste lors de notre journée de tournage en juillet, il y aura beaucoup à apprendre pour tout le monde dès le début des essais du vendredi."

"Le circuit présente un défi très différent de celui auquel nous avons fait face le week-end dernier et, sur une nouvelle piste, s’adapter rapidement et tirer le meilleur parti de chaque session sera particulièrement important. Nous devons prendre les choses une session à la fois, nous concentrer sur nous-mêmes et travailler en équipe pour maximiser le potentiel des deux voitures."

Avant ce week-end très intriguant, Ferrari a interrogé son jeune pilote de la FDA, Tuukka Taponen, qui a eu l’occasion de rouler sur le Madring lors des essais de la F3, et qui a ainsi un avis clair sur le tracé.

"C’est une piste très difficile. Il y a beaucoup de virages, 22 au total, donc ce n’est pas facile de réussir un tour propre. C’est aussi assez physique sur les longs relais et les relais de course, et très exigeant parce qu’il faut rester concentré tout le temps. Les murs sont assez proches, donc même une petite erreur peut coûter cher" a déclaré Taponen.

De son expérience dans une monoplace de Formule 3, et malgré les différences avec une F1, il explique ce qu’il considère comme être les défis principaux qui attendront Leclerc et Hamilton lorsqu’ils prendront la piste pour la première fois vendredi.

"Au moins pour nous en Formule 3, il était possible de faire une assez grande différence dans chaque secteur. Je dirais que le premier secteur est probablement le plus difficile, en particulier la deuxième chicane."

"Tout le monde escalade les vibreurs là-bas, et si vous en prenez un avec un angle légèrement mauvais ou avec un peu trop de vitesse, vous pouvez finir dans le mur. Vous voulez pousser jusqu’à la limite : si vous allez légèrement au-delà, vous risquez gros, mais si vous ne poussez pas assez, vous pouvez perdre beaucoup de temps au tour."

"Vers la fin du secteur, il y a aussi quelques virages à haute vitesse, moment où les pneus commencent déjà à surchauffer un peu. Cela rend assez difficile d’être rapide et régulier tout au long du tour."

Malgré la préparation dans le simulateur, rien ne peut vraiment prédire ce que sera l’expérience en piste des titulaires en F1 : "Chaque fois que vous allez sur une nouvelle piste, vous vous êtes évidemment préparé dans le simulateur au préalable."

"Le simulateur vous donne une bonne idée de ce à quoi vous attendre, mais une fois sur place, la réalité peut être assez différente. Le niveau d’adhérence n’est pas le même dans chaque virage : certains semblent avoir un peu moins d’adhérence, d’autres un peu plus."

"Cela va être l’un des grands défis pour Charles et Lewis. Ils vont également rouler à des vitesses très élevées, avec les murs proches et de très faibles marges d’erreur. Réussir un tour propre tout en poussant jusqu’à la limite va être difficile."