Williams F1 présente une livrée spéciale pour le GP du Brésil

Williams F1 aborde un week-end particulier à l’occasion du Grand Prix de Sao Paulo, où les FW47 arboreront une livrée spéciale. Comme annoncé plus tôt cette année, les deux monoplaces de Grove auront en effet les couleurs de Gulf pendant trois jours.

Un partenariat qui voit les couleurs orange et bleu ciel se mélanger au bleu habituel des FW47 et de son partenaire Atlassian. C’est en 2023 que Gulf avait affiché ses deux teintes sur les monoplaces de Williams, à l’occasion de trois courses.

Ce partenariat spécial se tient dans le cadre du GP du Brésil, dans lequel l’équipe essaiera de marquer davantage de points, même si sa cinquième place semble désormais quasiment assurée.

"Entre les courses, nous avons été très occupés à faire le point sur tout en équipe afin de résoudre certains des problèmes que nous avons rencontrés ces derniers week-ends. Cela sera particulièrement important au Brésil, car il s’agit d’un sprint avec une seule séance d’essais" a déclaré Albon.

"Avec un temps de piste limité, nous reviendrons à une approche plus familière en matière de réglages et ferons moins d’expériences que nous ne l’avons fait jusqu’à présent. Interlagos est un circuit formidable, j’apprécie toujours ses éléments old school et le fait de piloter ici devant des fans passionnés."

"Nous devrons être agiles et prêts à affronter la météo imprévisible du Brésil tout au long du week-end. Il ne reste plus que quatre courses, et j’ai hâte de terminer en beauté et, je l’espère, d’ajouter des points à notre total !"

Du côté de Carlos Sainz, l’objectif sera de vite s’acclimater au circuit et à la FW47, lors d’un week-end qui ne laissera que peu de place à la préparation et demandera d’être rapidement dans le rythme.

"Je me rends au Brésil pour un nouveau week-end de Sprint et j’ai hâte de piloter sur ce circuit emblématique où tout peut arriver. Comme il s’agit d’un Sprint, nous aurons peu de séances d’essais, nous allons donc essayer de trouver rapidement les bons réglages pour la voiture" note Sainz.

"La météo à Sao Paulo joue toujours un rôle important pendant le week-end, nous allons donc essayer de tirer parti de toutes les opportunités qui se présenteront. Les fans brésiliens sont tellement passionnés par la F1 que c’est toujours une semaine formidable avec beaucoup de soutien !"

Alex Albon et Carlos Sainz porteront la livrée ’Driven by Words’ sur la piste lors du Grand Prix de Formule 1 de São Paulo ce week-end. La 21e course de la saison représente une nouvelle occasion pour l’équipe de consolider sa cinquième place au championnat des constructeurs, dans ce qui est la meilleure saison de Williams depuis 2016.

James Vowles, directeur de l’écurie Atlassian Williams Racing a expliqué l’objectif derrière cette idée : "En tant qu’écurie emblématique de Formule 1, forte d’un palmarès riche en titres de champion et déterminée à remporter de nouvelles victoires, nous savons que Williams revêt une importance capitale pour nos millions de fans à travers le monde."

"Cette incroyable campagne de livrée avec Gulf a vraiment donné vie à cette idée, et ce sera un privilège de disputer chaque tour au Brésil avec la passion et l’émotion de nos fans tissées dans ce magnifique design sur la voiture."

Mike Jones, PDG de Gulf, se félicite de cette initiative : "Grâce à notre partenariat avec Williams, nous continuons à célébrer ceux qui font vraiment la différence dans le monde de la course automobile : les fans."

"Cette livrée a été créée par eux et leur passion pour la marque Gulf. ’Driven by Words’ marque un nouveau tournant dans l’histoire exceptionnelle de Gulf en matière de course automobile, et nous sommes ravis de voir cette livrée unique prendre vie sur les circuits au Brésil."