Pourquoi Williams F1 n’a pas adopté une structure similaire à Haas en 2020

Williams F1 aurait pu devenir une équipe B de Mercedes de la même manière que Haas a été conçue comme une équipe dépendante de Ferrari en matière de conception des pièces et d’utilisation des ressources de Maranello.

Matthew Savage, qui dirige Dorilton et a mené le rachat de l’équipe en 2020, a révélé qu’au moment de l’acquisition de la structure, les nouveaux propriétaires avaient envisagé de nombreuses approches différentes pour la diriger.

L’une de ces options consistait à adopter un modèle à la Haas, c’est-à-dire à devenir une équipe cliente, dépendant entièrement de fournisseurs pour les pièces détachées. Ils ont finalement renoncé à cette idée, car la valeur des équipes connaissait une forte hausse.

"Nous aurions pu faire une belle opération si j’avais voulu la revendre" a déclaré Savage à The Athletic. "Mais j’ai simplement senti qu’il restait encore beaucoup à accomplir à ce moment-là. Je sais qu’une équipe du milieu de grille a reçu une offre dans les deux milliards de dollars bas. Je pense que c’est désormais le plancher."

L’Américain a également commenté la manière dont l’équipe est désormais en position d’effectuer de plus gros recrutements et de construire un effectif compétitif, une démarche amorcée par James Vowles avec la signature de Sainz.

"On commence à voir les résultats, et ensuite on commence à voir la confiance. C’est comme une roue d’inertie : une fois qu’elle est lancée, on espère qu’elle continuera de tourner. J’aimerais que nous nous concentrions simplement sur ce que nous faisons, franchissions la prochaine étape, nous améliorions partout, et continuions sur cette lancée."

Savage a ensuite expliqué que Williams veut réussir à dominer en Formule 1 et lutter pour le titre pendant plusieurs saisons consécutives, afin de redevenir une équipe de pointe en catégorie reine.

"Je pense que dans cinq ans, nous espérons être compétitifs pour les podiums et pour le championnat. L’objectif reste le même, nous aimerions remporter un cycle complet d’Accords Concorde, et pas seulement une saison. C’est cela, notre objectif."