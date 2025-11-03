Officiel : Williams dévoile son nouveau nom et logo pour 2026

Atlassian Williams Racing courra l’année prochaine sous une nouvelle identité qui relie l’héritage glorieux de l’équipe à son avenir audacieux et ambitieux.

À partir de janvier, l’équipe deviendra Atlassian Williams F1 Team, "un nom qui reflète notre seul objectif : courir et gagner au plus haut niveau du sport automobile."

"Notre logo « W » actuel sera remplacé par une version revisitée pour le XXIe siècle du célèbre « Forward W » de Frank Williams, introduit pour la première fois en 1977, année de notre création, et présent sur chacune de nos neuf voitures vainqueurs du championnat du monde des constructeurs."

Il s’agit d’une évolution pour l’une des écuries de Formule 1 les plus emblématiques et qui figure parmi les trois plus titrées de l’histoire de ce sport et qui s’est clairement fixé pour objectif de redevenir un top team dans l’ère moderne de la F1.

"Au cours de ses près de 50 ans d’existence en F1, Williams s’est forgée un héritage fondé sur l’indépendance, l’innovation et la détermination à gagner, attirant des dizaines de millions de fans dévoués à travers le monde."

Désormais détenue par Dorilton Capital, avec James Vowles comme directeur et des pilotes de haut niveau tels que Carlos Sainz et Alex Albon, "l’équipe est déterminée à entrer dans une nouvelle ère de succès avec la même passion et les mêmes valeurs qui l’animent depuis toujours, alors que la F1 continue de gagner en popularité à l’échelle mondiale."

Cette transformation s’accélère déjà, l’équipe occupant la cinquième place du championnat des constructeurs 2025 avec 111 points, soit plus que lors des sept dernières saisons combinées. L’équipe a récemment décroché son premier podium en Grand Prix depuis 2021 à Bakou, et son tout premier podium en Sprint à Austin.

James Vowles, directeur de l’équipe, déclare qu’il est "fier qu’à partir de l’année prochaine, nous soyons connus sous le nom d’Atlassian Williams F1 Team et que nous arborions sur notre voiture un logo inspiré de notre fondateur, Sir Frank Williams, et profondément lié à nos décennies de succès."

"En tant qu’équipe, nous sommes inspirés par notre passé, mais enthousiasmés par notre avenir, et déterminés à écrire un nouveau chapitre victorieux dans l’histoire de Williams."

"Cette identité évoluée reflète qui nous sommes, où nous allons, et réintroduit notre héritage de vainqueurs de titres auprès d’un public de F1 en pleine croissance qui ne suivait pas ce sport lorsque nous étions dominants."

Marcus Prosser, directeur marketing, ajoute que "avec ce nouveau nom et ce nouveau logo, notre riche histoire est réinventée pour l’avenir."

"Il s’inspire de notre passé, affiche notre confiance en l’avenir et affirme clairement notre identité : une écurie de Formule 1 championne, animée par une soif irrépressible de nouvelles victoires."

"Nous espérons que nos fans fidèles l’apprécieront. Mais nous espérons également qu’il permettra à une nouvelle génération de découvrir notre incroyable héritage, créant ainsi une communauté de fans Williams qui nous mènera vers notre prochaine victoire."