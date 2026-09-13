’L’âge, le charme et le Made in Italy’ : Antonelli vaut déjà 50 millions d’euros

Kimi Antonelli n’a pas seulement renforcé son avance au championnat du monde en remportant un Grand Prix d’Italie historique à Monza. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes voit également sa valeur commerciale grimper en flèche après avoir réalisé l’un des exploits les plus marquants de sa jeune carrière, avec une victoire décrochée depuis le fond de la grille devant son public. Selon une estimation réalisée en Italie, son potentiel économique atteint désormais les 50 millions d’euros de retombées annuelles.

Cette estimation a été publiée par La Gazzetta dello Sport en collaboration avec StageUp, un cabinet spécialisé dans le conseil en économie du sport. Elle ne correspond pas aux revenus perçus par Antonelli, mais à une évaluation de la valeur économique qu’il est déjà capable de générer grâce à ses performances sportives, à ses droits à l’image et à son attractivité commerciale.

Le moment choisi pour publier cette estimation n’est évidemment pas anodin. En s’imposant à Monza malgré un départ depuis l’arrière de la grille, Antonelli a non seulement remporté son Grand Prix national, mais également conforté sa position de leader du championnat.

Giovanni Palazzi, président de StageUp, estime que les pilotes de Formule 1 peuvent être répartis en trois grandes catégories lorsqu’il s’agit d’évaluer leur potentiel économique.

"La première concerne les jeunes pilotes, encore non confirmés, qui gagnent moins de 10 millions," explique-t-il.

La deuxième catégorie regroupe déjà les références du plateau actuel, tandis que la troisième correspond aux champions ayant construit une valeur commerciale dépassant largement le cadre d’un seul résultat.

"La deuxième concerne les pilotes de très haut niveau comme Leclerc, Norris et Piastri."

"La troisième concerne les meilleurs, ceux qui ont remporté le championnat du monde et construit une vraie valeur de marché : nous parlons là uniquement de Verstappen et Hamilton."

Antonelli serait toutefois déjà proche de franchir ce dernier palier. Un titre mondial dès 2026 pourrait lui permettre de changer définitivement de dimension sur le plan commercial.

"Antonelli, avec le titre 2026, se situerait déjà dans cette catégorie, juste derrière les deux premiers," estime Palazzi.

Les chiffres cités par La Gazzetta dello Sport permettent également de mesurer l’évolution du potentiel financier du jeune Italien. En 2025, Antonelli aurait ainsi perçu chez Mercedes un salaire de base de 4 millions d’euros, auquel se seraient déjà ajoutés environ 6 millions d’euros de primes.

Parallèlement, la société chargée de gérer son image aurait généré environ 3 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ces données illustrent l’écart entre les revenus directs d’un pilote et la valeur économique globale qu’il peut générer pour son environnement commercial.

Alors comment le classer directement avec Hamilton et Verstappen tandis que Norris, champion du monde en titre, n’y est pas ? L’attractivité d’Antonelli repose sur plusieurs caractéristiques particulièrement recherchées par les marques : son jeune âge, sa personnalité et son lien naturel avec une nouvelle génération de passionnés de Formule 1.

"Un champion de 20 ans qui communique avec les codes de sa génération agit comme un multiplicateur d’identification," souligne Palazzi.

Cette combinaison représente précisément ce que les entreprises cherchent à associer à leur image.

"L’âge, le charme et le Made in Italy : une combinaison que les entreprises recherchent mais trouvent rarement."

La victoire d’Antonelli à Monza a naturellement renforcé cette attractivité. Parti depuis le fond de la grille après sa pénalité liée à l’utilisation de nouvelles pièces de son unité de puissance, le pilote Mercedes a remonté l’ensemble du peloton avant de s’imposer devant les tifosi.

Pour Geronimo La Russa, président de l’Automobile Club d’Italie (ACI), l’ampleur de cette performance dépasse même le seul cadre du championnat.

"Même dans nos rêves les plus fous, nous n’aurions pas pu imaginer un tel exploit, avec un pilote italien sur la plus haute marche du podium à Monza pour la première fois depuis 60 ans."

"C’est un moment historique."