Sainz explique pourquoi il a été deux fois trop vite dans les stands

Williams F1 a vécu un Grand Prix du Mexique frustrant. Malgré une stratégie audacieuse et une monoplace compétitive par moments, l’équipe britannique repart de Mexico sans le moindre point en plus au classement.

Alex Albon a longtemps tenté de faire fonctionner un pari stratégique sur un seul arrêt, mais la performance n’a pas été suffisante pour se battre dans le top dix.

"Une course un peu lente pour moi. J’étais l’un des deux pilotes à partir en pneus durs au début et nous n’avions tout simplement pas le rythme. Nous nous sommes engagés assez tôt sur une stratégie à un seul arrêt, ce qui s’est avéré être l’option la plus lente et n’a pas fonctionné pour nous."

"Nous avons manqué une occasion d’être plus dynamiques et d’être plus compétitifs dans le peloton. Cela fait deux courses que nous souffrons et nous devons comprendre d’où cela vient. Nous pouvons le voir dans les données, nous voyons les problèmes que j’ai avec la voiture. Nous devons donc nous réunir, tout réévaluer et bien faire le point avant le Brésil afin de retrouver le rythme et le top dix."

De son côté, Carlos Sainz a vu sa course ruinée par un incident au départ et des pénalités coûteuses après une défaillance technique de son limiteur de vitesse à cause d’un contact.

"Une course frustrante, car nous avions un excellent rythme aujourd’hui. Le premier virage était une mêlée de voitures et j’ai eu un contact avec une Racing Bulls qui a endommagé une jante, provoquant de fortes vibrations lors du premier relais, et a également endommagé tous les capteurs des pneus avant, ce qui signifie que le limiteur de vitesse ne fonctionnait plus."

"Cela a provoqué deux pénalités dans la voie des stands, compromettant toute ma course. Ce fut un effet boule de neige qui nous a coûté une chance claire de marquer des points aujourd’hui, car le rythme était vraiment fort et j’étais très rapide avec les pneus tendres. Une fin décevante, mais nous allons nous revenir en forme au Brésil."