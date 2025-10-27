Norris répond aux fortes huées des Mexicains : ça me fait rire !

Hier, sur le circuit de Mexico City, Lando Norris a remporté une course mouvementée... derrière lui, mais sa célébration n’a pas été totalement paisible. Le Britannique a été accueilli par le public avec des huées, un phénomène dont il a pris connaissance en conférence de presse. À la surprise générale, le pilote McLaren ne s’en est pas offusqué.

Interrogé sur ce traitement inattendu, Norris a choisi de répondre avec légèreté.

"Ça rend la victoire plus piquante. J’aime les bonbons acidulés, alors pourquoi pas ça ?" a-t-il lancé avec un sourire.

"Les gens font ce qu’ils veulent. Ils ont le droit de me huer s’ils le veulent. C’est ça, le sport parfois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait rire quand je me fais huer. Ça rend le moment plus divertissant pour moi. Bien sûr, je préférerais qu’on m’encourage, mais je me concentre sur ce que j’ai à faire."

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le pilote McLaren vit une telle expérience.

"C’était pareil à Monza et dans quelques autres endroits. Je ne sais pas pourquoi. Je n’arrive juste pas à arrêter de rire. S’ils veulent continuer, ils peuvent."

Un journaliste mexicain lui a ensuite expliqué l’origine d’une partie du ressentiment d’une frange du public local. Selon un sondage mené dans le pays, certains supporters estiment que Norris serait avantagé dans la lutte pour le titre. L’épisode de Monza, où une décision d’équipe lui avait permis de récupérer trois points, est mentionné comme motif principal de ces soupçons.

Le journaliste a même demandé au pilote s’il serait prêt à rendre ces trois points.

Norris a répondu avec calme, un rien amusé par la question : "les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, ils en ont le droit. Mais en tant qu’équipe, on essaie d’être équitables. Nous avons reconnu avoir pris la mauvaise décision en me faisant rentrer aux stands en premier. C’était similaire à Budapest il y a deux ans, quand j’ai dû laisser Oscar reprendre la tête pour qu’il gagne une course qu’il méritait."

Puis il conclut avec une pointe d’ironie bien sentie : "si certains veulent récupérer les trois points, ils peuvent. Ça ne change rien à la réalité : Oscar méritait la victoire à Budapest, et je méritais d’être devant à Monza. Aussi simple que ça."