Pas de rythme et de la dégradation : Alpine F1 ’doit tout revoir’ après le Mexique

Alpine F1 repart du Mexique avec un sentiment mitigé après une course loin des points.

Pierre Gasly, parti 18e en pneus médiums, a gagné quelques positions grâce aux abandons, pour franchir la ligne au 15e rang, avec une dégradation des pneus marquée en deuxième partie d’épreuve.

Son coéquipier Franco Colapinto, dernier sur la grille, a opté pour une stratégie décalée en débutant en pneus durs. Il termine 16e et dernier après un relais final plus rapide en gommes tendres.

"C’était une course très difficile pour nous et nous avons beaucoup de choses à analyser," commente Gasly, 15e.

"Après un bon envol, nous avons retrouvé notre position de départ et avons commencé à gérer les pneus médiums. Nous avons choisi de nous arrêter assez tôt pour passer les tendres, mais la dégradation s’est avérée importante, d’où un deuxième relais très long et compliqué."

"Nous allons tout revoir, mais fondamentalement, nous avons manqué de performance ici. C’est un circuit unique, mais je suis sûr que nous pouvons améliorer certains points. J’espère que nous pourrons progresser d’ici São Paulo, même si la dynamique ne plaide pas en notre faveur."

"Je reste motivé, nous faisons tous de notre mieux et nous nous poussons mutuellement. Nous devons simplement continuer à tirer le maximum de ce que nous avons entre les mains sur la fin de saison."

Franco Colapinto a terminé 16e et dernier classé, juste derrière son équipier.

"Mis à part le rythme prometteur montré dans le dernier relais, en pneus tendres et avec peu d’essence, l’après-midi a été long et solitaire."

"Nous sommes partis avec les durs pour aller loin et tenter de saisir la moindre occasion, mais il nous manquait un peu de rythme pour vraiment rester dans le match."

"Il n’y a pas grand-chose à dire ni à retenir de ce week-end compliqué pour l’équipe. Nous allons continuer à apprendre et à nous battre pour espérer être plus compétitifs au Brésil. J’ai hâte de retourner à São Paulo pour courir devant les fans sud-américains."

"L’an dernier, ce week-end avait été riche en émotions pour diverses raisons, et je veux en profiter pleinement cette année en retrouvant les fans qui me soutiennent, même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous."