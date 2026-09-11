Leclerc perturbé par la pression mise par Hamilton chez Ferrari ?

Charles Leclerc traverse une saison 2026 plus irrégulière qu’à l’accoutumée, et son duel avec Lewis Hamilton pourrait en être l’une des explications. Alors que le septuple champion du monde retrouve progressivement son meilleur niveau pour sa deuxième saison chez Ferrari, Rob Smedley estime que cette résurgence exerce une pression psychologique particulière sur Leclerc. L’ancien ingénieur de Ferrari considère que le Monégasque reste un pilote extrêmement talentueux, mais qu’il peine cette année à afficher la constance attendue à ce niveau.

Les deux pilotes Ferrari avaient pourtant partagé la deuxième ligne de la grille du Grand Prix d’Italie. Hamilton avait tenté une attaque par l’intérieur de Leclerc dans la première chicane, se retrouvant ensuite à l’extérieur pour le deuxième virage.

La manœuvre s’était conclue par Hamilton au bord du gravier et reculant jusqu’à la dixième place. Le Britannique avait immédiatement fait part de sa frustration à la radio Ferrari, affirmant que son équipier l’avait "poussé dehors". Les commissaires de la FIA n’avaient toutefois donné aucune suite à l’incident.

La situation allait rapidement se dégrader pour Leclerc. Dès le deuxième tour, le Monégasque partait en tête-à-queue dans la Parabolica lors d’un accident à haute vitesse. Après ce violent impact, Leclerc avait révélé avoir brièvement perdu une vision parfaitement nette de son œil droit, mais avait heureusement échappé à toute blessure grave.

Pour Rob Smedley, cet enchaînement avait de quoi provoquer une atmosphère particulièrement tendue au sein de la Scuderia. L’ancien ingénieur de Ferrari estime ainsi que l’ambiance dans l’équipe avait dû être particulièrement mauvaise après Monza.

Smedley a décrit la prestation de Ferrari comme "sans éclat" tout en mettant notamment en avant un choix stratégique effectué par l’équipe pour Hamilton.

Le Britannique avait été équipé de pneus médiums pour le nouveau départ consécutif à l’accident de Leclerc. Il avait ensuite conservé ces gommes jusqu’à l’arrivée pour terminer sixième. Une stratégie que Smedley a jugée particulièrement intéressante, même si elle n’a pas permis à Hamilton de jouer les premiers rôles.

"Il a connu une dégradation assez élevée, puis il n’a cessé de reculer. Il s’est immédiatement fait dépasser par Max [Verstappen], puis s’est retrouvé derrière les deux McLaren. C’était tout simplement assez terne. La voiture n’était pas particulièrement rapide."

Cette contre-performance intervient alors que Ferrari avait connu une première moitié de saison convaincante, avec notamment une victoire de Hamilton à Barcelone et un succès de Leclerc lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Depuis, toutefois, la Scuderia reste sur plusieurs Grands Prix consécutifs sans podium.

Pour Smedley, la principale difficulté concerne justement la régularité de Leclerc. L’ancien ingénieur estime que le retour en forme de Hamilton chez Ferrari, lors de sa deuxième année avec l’écurie italienne, pourrait avoir un impact mental sur son équipier.

Le Britannique compte actuellement 191 points au championnat contre 155 pour Leclerc.

"On ne peut pas minimiser ce qu’ils ont fait au début de la saison," a déclaré Smedley à propos de Ferrari.

"Ils avaient une bonne voiture. Lewis était performant, et il l’est toujours."

"Charles est irrégulier. Mais je suis assez convaincu que cela vient de la pression psychologique d’avoir quelqu’un d’aussi bon que Lewis à côté de lui, ou un Lewis qui retrouve son meilleur niveau."

Interrogé pour savoir s’il croyait réellement que la présence de Hamilton pouvait expliquer une partie des difficultés rencontrées par Leclerc, Smedley a confirmé son analyse.

"Oui, je le pense. Je veux dire, il ne réalise pas une grande saison selon les standards de Charles Leclerc, n’est-ce pas."

L’ancien ingénieur a néanmoins tenu à replacer cette saison dans le contexte plus large de la carrière du Monégasque. Pour lui, Leclerc a déjà suffisamment démontré ses qualités en Formule 1 pour que ses performances actuelles ne puissent être réduites à celles d’un jeune pilote encore en phase d’apprentissage.

Leclerc dispute sa huitième saison avec Ferrari et sa neuvième en Formule 1.

"C’est un bon pilote," a poursuivi Smedley à propos de Leclerc.

"Combien de saisons Charles a-t-il maintenant passées en Formule 1 ? 9 ? 10 ? Vous prenez une décision ferme pour un débutant qui est très rapide et qui se crashe beaucoup, n’est-ce pas. C’est la décision que vous devez prendre et vous l’assumez. Mais pas celle concernant un pilote qui est en Formule 1 depuis cinq à dix ans."

Coulthard pointe un autre problème

L’analyse de Smedley sur la dimension psychologique des difficultés de Leclerc n’est pas la seule lecture proposée après son accident de Monza. David Coulthard, ancien pilote de Formule 1, a également identifié ce qu’il considère comme un défaut particulier chez le Monégasque : des moments de perte de repères, qu’il qualifie de "whiteouts".

L’accident de Monza rappelle d’ailleurs celui qui avait éliminé Leclerc du Grand Prix d’Italie 2020. Le fait de connaître deux accidents similaires au même endroit a ainsi ravivé les interrogations sur une éventuelle tendance du pilote Ferrari à commettre des erreurs dans certaines situations particulières.

Coulthard s’est dit incapable de déterminer précisément pourquoi Leclerc avait réussi à se faire piéger deux fois dans un virage où les incidents sont pourtant relativement rares. L’ancien pilote considère néanmoins que le Monégasque peut être victime d’un "bug" occasionnel.

"Charles Leclerc est vraiment, vraiment talentueux, parce qu’il a réussi à se crasher deux fois au même endroit, et j’essaie de comprendre comment on peut se crasher dans un virage où cela n’arrive normalement pas, surtout à cet endroit."

"Qu’est-ce qui fait chez lui qu’il a réussi à se tromper au même endroit et à avoir en quelque sorte deux fois le même accident ? Et je ne peux qu’imaginer que le défaut qui accompagne son génie, c’est qu’il a des sortes de ’whiteouts’, des passages à vide."

Coulthard décrit ainsi un bref dysfonctionnement dans l’exécution du pilote, difficile à définir précisément mais susceptible d’avoir des conséquences considérables lorsqu’il survient à haute vitesse.

"Il a simplement un petit bug, et à ce moment précis du bug, c’est tellement difficile à mettre en mots : il se trompe, tout simplement, n’est-ce pas ?"

"Ce qui, heureusement, ne lui a pas fait de mal. Mais un énorme accident qui se répète... en 2020 et en 2026, c’est assez impressionnant."