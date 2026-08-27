Sainz constate le décrochage de Williams : ’les Aston sont dans une autre catégorie"

Williams espérait profiter de la reprise de la saison pour se relancer mais le Grand Prix des Pays-Bas a au contraire rappelé à quel point l’équipe de Grove pouvait encore souffrir face à la concurrence. Après les évolutions apportées par Aston Martin et Honda, Carlos Sainz estime même que l’écart est désormais devenu particulièrement important, au point de placer l’équipe de Silverstone "dans une autre catégorie" .

Le week-end de Zandvoort a ainsi été particulièrement difficile pour Williams. Alors qu’Aston Martin avait connu un début de saison très compliqué, avec une monoplace à la fois lente et peu fiable, l’écurie britannique a profondément changé de visage au fil des deux dernières courses.

Un premier tournant est intervenu au Grand Prix de Hongrie, où Aston Martin a introduit sa première évolution majeure de la saison. Celle-ci a apporté plusieurs secondes de performance à la monoplace, permettant à l’équipe de Silverstone de réduire sensiblement son retard.

D’autres nouveautés sont aussi arrivées sur l’AMR26 en compagnie d’une évolution du moteur Honda à Zandvoort. Le motoriste japonais a offert un nouveau gain à Aston Martin, même si le V6 reste encore à optimiser en termes de souplesse et d’exploitation.

À l’inverse, Williams a vécu un week-end nettement plus compliqué. Incapable de se mêler à la lutte du milieu de peloton, l’équipe s’est retrouvée à la lutte avec Cadillac, nouvelle référence des dernières positions.

"Nous sommes à peu près là où nous nous attendions à être, c’est-à-dire vers l’arrière," a expliqué Sainz.

"Pour le moment, nous sommes seulement plus rapides que Cadillac. Vous avez vu le rythme de course des Aston : elles sont dans une autre catégorie actuellement."

"Nous ne pouvions pas les combattre, nous ne pouvions vraiment combattre personne."

Le dimanche de Williams s’est encore assombri dans les dernières minutes de la course. Alors que les deux pilotes de l’équipe évoluaient loin des points, Sainz et Alex Albon se sont retrouvés à se battre pour leur position.

À l’approche du premier virage, Sainz a bloqué une roue avant et percuté son équipier, contraignant Albon à abandonner. L’Espagnol a assumé son erreur, tout en soulignant que l’enjeu sportif était limité à cet instant.

"À la fin de la course, Alex et moi, on s’amusait un peu, et malheureusement j’ai commis cette erreur. J’ai été pris de court par un blocage de l’avant au premier virage, à cause de la bosse. Mais honnêtement, ce n’est pas comme si nous nous battions pour grand-chose."

Le casse-tête des drapeaux bleus

Avant cet incident, Albon avait lui aussi connu une course particulièrement frustrante. Le Thaïlandais a notamment pointé les conséquences d’un arrêt au stand effectué trop tôt, qui a placé sa Williams dans une situation défavorable vis-à-vis des drapeaux bleus.

"Vous ne pouvez pas imaginer, au milieu de la course, combien de drapeaux bleus vous recevez. Je veux vraiment dire que c’est un drapeau bleu tous les deux tours."

Selon Albon, le problème est venu du fait que Williams s’est retrouvée derrière plusieurs monoplaces du milieu de peloton après son premier arrêt.

"Lorsque nous nous sommes arrêtés trop tôt lors du premier relais, nous sommes ressortis derrière un groupe de voitures du milieu de peloton que nous étions en train de combattre. Elles se sont toutes arrêtées pour éviter tous les drapeaux bleus. Mais comme nous nous étions arrêtés tôt, nous n’avions pas le choix et nous avons dû prendre les drapeaux bleus."

Cette situation a progressivement dégradé les performances de la Williams, Albon expliquant que les dépassements répétés des voitures de tête obligeaient sa monoplace à évoluer de plus en plus dans les billes de gomme.

"C’est comme si vous deveniez plus sale à chaque tour à cause de voitures que vous n’essayez même pas de combattre, vous êtes dans les billes. Celles qui se sont arrêtées devant vous pour éviter les drapeaux bleus ont maintenant des pneus neufs et reviennent sur vous à trois ou quatre secondes par tour grâce aux drapeaux bleus."

"En l’espace de cinq tours, les voitures qui viennent de s’arrêter devant vous sont déjà derrière vous."

Même Monza et Bakou n’enthousiasment pas Williams

Le calendrier offre à Williams deux circuits qui, sur le papier, devraient davantage convenir aux caractéristiques de la FW48 : Monza puis Bakou. Avec leurs faibles niveaux d’appui aérodynamique et leurs longues lignes droites, ces tracés pourraient permettre à la monoplace propulsée par Mercedes de mieux exploiter ses qualités.

Sainz ne s’attend toutefois pas à un bouleversement de la hiérarchie.

"Si vous regardez les cinq dernières courses, c’est là où nous avons été pendant ces cinq courses. C’est là où nous sommes."

"Nous avons eu un week-end très difficile de mon côté avec certains problèmes de régularité des pièces, qui ne m’ont pas permis de régler correctement la voiture pour la course. Nous devons en tirer les leçons."

"Il y aura des données intéressantes à analyser en équipe avec les difficultés que j’ai rencontrées. Nous pourrons certainement en tirer des conclusions et cela nous aidera probablement à mieux comprendre certaines choses à l’avenir."

Albon se montre lui aussi prudent avant le rendez-vous italien, malgré un circuit historiquement favorable à Williams.

"C’est toujours un bon circuit pour nous. Il y a peu d’appui et peu de virages combinés, ce qui tend à convenir à notre voiture. Nous avons le meilleur groupe propulseur de la grille, donc cela devrait nous aider."

Mais même ces atouts ne suffisent pas à convaincre le Thaïlandais : "Je ne m’attends pas à marquer des points."

"Et pour Bakou, tout dépendra de nos évolutions. Mais nous n’irons pas soudainement dans le top 10, je ne crois pas aux miracles."