Officiel : Alpine F1 prolonge Colapinto aux côtés de Gasly

Alpine F1 a finalisé son duo de pilotes pour la saison 2027 de Formule 1, durant laquelle Franco Colapinto poursuivra l’aventure avec l’équipe aux côtés de Pierre Gasly. La saison 2026 a véritablement marqué l’éclosion de l’Argentin, qui compte déjà dix-neuf points à son actif après en avoir inscrit sur six des douze Grands Prix disputés à ce jour. Après avoir terminé dixième en Chine, Colapinto a enchaîné en finissant septième à Miami au mois de mai, le meilleur résultat de sa carrière jusqu’alors.

Trois semaines plus tard, il a surpassé cette performance avec une superbe sixième place à Montréal, au terme d’une course exigeant maturité, ténacité et talent naturel au volant. Colapinto a continué de développer une excellente relation de travail avec l’équipe et a trouvé ses marques à Enstone, qu’il considère comme sa véritable maison en Formule 1.

L’engagement de Colapinto pour 2027 et la confiance réciproque entre le pilote et l’équipe soulignent leurs ambitions pour l’avenir. Alors que l’écurie cherche à gagner en stabilité et à poursuivre sa dynamique positive dans tous les domaines, la continuité de son duo illustre parfaitement ses intentions en réunissant Colapinto et Gasly pour une troisième saison en 2027.

Les deux hommes ont tissé des liens profonds depuis 2025, année où l’Argentin a fait ses débuts au sein de l’équipe aux côtés de Gasly lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

En piste, le binôme, associé à un package châssis-groupe propulseur amélioré, a hissé l’écurie à la sixième place du Championnat Constructeurs après une solide première moitié de saison en 2026. Cette campagne en Formule 1 a notamment été marquée par quatre doubles arrivées dans les points en Chine, au Canada, à Barcelone et en Grande-Bretagne.

À vingt-trois ans et fort de trente-huit départs en Grand Prix, Colapinto s’épanouit pleinement au pinacle du sport automobile. Avec Gasly, l’un des pilotes les plus expérimentés du plateau et souvent considéré comme l’équipier idéal pour Colapinto, le duo constitue une association parfaite pour mener l’équipe vers l’avenir.

"Je suis ravi de poursuivre l’aventure avec l’équipe en 2027. Je m’y sens vraiment bien et parfaitement intégré, et c’est encore mieux depuis que nous avons réalisé des progrès significatifs cette année par rapport à l’an passé. Il nous reste beaucoup d’étapes à franchir et je sais que l’écurie travaille très dur pour gagner en performance et améliorer sans cesse la voiture. Nos objectifs à long terme sont évidents : être compétitifs et nous imposer. Je suis reconnaissant envers l’équipe, Flavio et Steve pour la confiance qu’ils m’accordent en me comptant parmi leurs pilotes à l’avenir. J’ai hâte de voir comment les choses vont évoluer et de me concentrer avant tout sur mon travail en piste."

Il y a presque exactement douze mois, Gasly faisait la une à l’approche de Monza en réaffirmant sa confiance et son engagement envers l’écurie. Aujourd’hui, c’est au tour de Colapinto de connaître son moment en amont du Grand Prix d’Italie le week-end prochain. Il s’y rendra galvanisé par la perspective de disposer des dernières évolutions de l’A526 tout en se réjouissant de poursuivre l’aventure avec l’équipe la saison prochaine.

"Nous sommes très heureux d’officialiser notre duo pour 2027, avec Franco aux côtés de Pierre," ajoute Flavio Briatore .

"La stabilité est essentielle pour moi. Nous sommes désormais fixés du côté des pilotes et, même s’il s’agit d’une pièce importante du puzzle comme je l’ai souvent répété, notre principal enjeu est de concevoir et de construire une voiture rapide. Cela reste notre priorité absolue. Cette année, nous avons vu Franco véritablement grandir et gagner en maturité pour devenir un excellent pilote. Ses résultats, notamment à Miami et à Montréal, ont confirmé ce que je savais déjà : Franco a toute sa place en Formule 1 et au sein de cette écurie. J’attends de Franco et de Pierre qu’ils continuent à accomplir un travail fantastique en piste, et de l’équipe qu’elle poursuive ses efforts jusqu’à ce que nous soyons en mesure de nous battre aux avant-postes de ce sport et de nous y imposer."