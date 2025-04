L’absence d’effet Newey chez Aston Martin F1 est ’choquant’

Un ancien pilote de Formule 1 s’étonne que « l’effet Adrian Newey » ne soit pas encore perceptible chez Aston Martin.

Le gourou du design de Red Bull, récemment parti, n’a commencé à travailler chez Aston Martin qu’il y a un mois, et il est de notoriété publique qu’il se concentre principalement sur le projet 2026.

L’équipe dispose toutefois d’une toute nouvelle soufflerie ultra-sophistiquée, désormais opérationnelle.

"Cela ne fait que commencer," a déclaré Pedro de la Rosa, ambassadeur d’Aston Martin F1, "et nous n’avons pas encore eu le temps de tester une quelconque amélioration."

"Il va falloir patienter encore un peu et attendre que les améliorations soient mises en œuvre en piste."

Fernando Alonso a admis le week-end dernier que Newey n’avait pas encore de « grandes idées » concernant l’Aston Martin de 2025, qui est encore moins performante que la monoplace 2024 et tout aussi en difficulté.

Pour Christijan Albers, ancien pilote Minardi et consultant pour la télévision néerlandaise, le déclin de l’équipe depuis début 2023 – malgré les investissements colossaux de son propriétaire, Lawrence Stroll – est choquant.

"On ne peut pas toujours rester au sommet, c’est en constante évolution. Ce qui me choque et me surprend, c’est qu’il n’y ait plus vraiment de progression chez Aston Martin."

"Je m’attendais à ce que Newey donne une certaine direction, des idées au moins sur les réglages ou des optimisations à faire et que la voiture se rapproche. En plus elle est proche d’une philosophie Red Bull."

"Quand Dan Fallows est passé chez Aston Martin et a tout copié de Red Bull, ils ont immédiatement été au rendez-vous. Ils sont soudainement devenus compétitifs et Fernando Alonso était sur le podium."

"Je m’attendais donc à quelque chose, mais ce n’est pas le cas encore."