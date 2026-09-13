Russell : Verstappen, Leclerc et Piastri sont les preuves d’un bouleversement en F1

George Russell estime que la réglementation 2026 a profondément rebattu les cartes entre les équipiers en Formule 1. Alors qu’il peine à suivre le rythme de Kimi Antonelli chez Mercedes F1, le Britannique refuse toutefois de mettre son retard sur le seul compte de son expérience avec la précédente génération de monoplaces. À Madrid, il a souligné plusieurs exemples montrant que les nouvelles voitures semblent favoriser des profils et des styles de pilotage différents, avant de reconnaître que son jeune équipier mérite actuellement de mener le championnat.

Interrogé par Mundo Deportivo à Madrid, Russell a d’abord rejeté l’idée selon laquelle sa plus grande expérience de la précédente génération de voitures expliquerait automatiquement l’écart qui le sépare d’Antonelli.

"Je pense que cette saison a été étrange," a-t-il déclaré.

Le pilote Mercedes F1 estime que les écarts observés entre équipiers dans plusieurs équipes illustrent justement l’influence particulière des nouvelles monoplaces.

"Si vous regardez Piastri, l’année dernière, il était proche de remporter le championnat. Mais cette saison, il est très loin derrière Norris."

"Ou Leclerc, qui l’année dernière était clairement devant Lewis et qui, les années précédentes, était toujours devant ses équipiers. Mais cette saison, il est derrière Lewis."

Max Verstappen, pourtant habitué à dominer très nettement ses équipiers chez Red Bull, n’échappe pas à cette redistribution des cartes.

"Même Verstappen, par rapport à Hadjar et Lawson, n’a pas réussi à avoir son avantage habituel," a souligné le Britannique de 28 ans.

"Lawson était très proche de lui à Zandvoort. Et Hadjar a également été très proche de Verstappen cette année."

Pour Russell, ces changements de hiérarchie ne sont donc pas une simple coïncidence. Les monoplaces introduites cette année imposent de nouvelles exigences aux pilotes, ce qui oblige chacun à adapter son approche.

"Cette F1 est différente, c’est évident," a expliqué le pilote Mercedes.

"Ce n’est pas une excuse. C’est la réalité, et cela signifie que vous devez effectuer des changements."

"L’année dernière, c’était comme jouer sur un court de tennis en dur, et cette année, c’est comme jouer sur terre battue. Le concept reste le même, mais les choses sont différentes."

Malgré ses difficultés face à Antonelli, Russell considère néanmoins que sa propre forme est actuellement en progression. Le Britannique estime même que ses deux dernières manches, à Zandvoort puis à Monza, figurent parmi ses meilleures prestations de la saison.

"Je suis très satisfait de mes deux dernières courses," a-t-il insisté.

"Je dirais que ce sont deux de mes meilleurs week-ends de toute la saison."

Cette amélioration personnelle ne suffit toutefois pas à masquer la réalité du championnat. Kimi Antonelli s’est installé solidement aux commandes du classement et dispose désormais d’une position particulièrement favorable dans la course au titre.

Russell reconnaît d’ailleurs sans détour la légitimité de son équipier italien, âgé de seulement 20 ans, à occuper cette position.

"Pour le moment, il ne semble rien y avoir qui puisse l’arrêter," a constaté le Britannique.

"Je dois élever mon niveau et espérer que ses performances diminuent un peu. Pour le moment, Kimi mérite de mener le championnat. Pour le moment, il mérite d’être champion cette saison."