McLaren F1 visera le titre pour Norris ’tant que ce n’est pas impossible’
Brown assure que l’objectif est "la victoire chaque week-end"
Zak Brown estime que Lando Norris est toujours dans la course pour le titre mondial après avoir décroché la pole position pour le Grand Prix d’Espagne. Le PDG de McLaren F1 est convaincu que son pilote a les capacités d’aller chercher des points pour remonter, et tout sera fait en ce sens dans l’équipe, qui ne capitulera dans ses espoirs de titre mondial que lorsque celui-ci sera mathématiquement impossible.
Après un démarrage difficile sous la nouvelle réglementation 2026, McLaren et Norris ont trouvé leur rythme cette saison, avec deux pole positions et deux victoires déjà, et il devance sur la grille Andrea Kimi Antonelli, qui a pour l’instant 96 points de marge sur lui.
"C’est totalement possible je pense. Je ne peux parler que pour McLaren, tant que ce n’est pas impossible, c’est possible" a déclaré Brown ce samedi. "Évidemment, il faut être réaliste mais tout peut arriver."
"Dans la F1 d’aujourd’hui, avec la fiabilité, les nouvelles unités de puissance sont un peu moins prévisibles que la génération précédente. Tout peut arriver. Tout ce que nous pouvons faire, c’est viser la victoire chaque week-end et voir si nous pouvons combler l’écart."
La course sur le Madring devrait être très stratégique, entre possibles interruptions et dégradation des pneus, mais Norris pourrait bénéficier d’une certaine prudence de la part d’Antonelli, selon son patron.
"Je pense qu’il veut gagner, nous voulons gagner. Je pense que Kimi se bat pour un championnat et Lando se bat pour un championnat. Pour y parvenir, il doit gagner. Je pense qu’ils feront ce qu’ils ont à faire."
"Il sera agressif, ce sera intéressant de voir comment la course se déroule. C’est remarquablement calme jusqu’à présent par rapport à ce qui peut potentiellement arriver ici avec les murs."
"Difficile de dépasser, donc nous avons juste besoin d’un départ propre et ensuite c’est une longue voie des stands, nous verrons donc comment la stratégie se déroule. Très fier de ce que l’équipe a pu faire pour améliorer la voiture au cours du week-end, parce que je pense que vendredi nous n’aurions pas prédit la pole."
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