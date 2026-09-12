Russell seulement 6e à Madrid : ’mes pneus n’ont pas pu encaisser’

George Russell s’élancera depuis la sixième position sur la grille du Grand Prix d’Espagne à Madrid après une séance de qualifications au cours de laquelle Mercedes F1 a semblé en mesure de viser davantage. Kimi Antonelli a en effet raté la pole de peu face à Lando Norris. Et te Britannique avait pourtant affiché un excellent rythme au début de la séance, avant de perdre quelques dixièmes au moment où il a cherché à repousser davantage les limites en Q3. Sur un Madring particulièrement exigeant, Russell estime que vouloir aller au-delà de la limite idéale lui a finalement coûté cher.

Interrogé sur une Q3 quelque peu désordonnée, marquée notamment par un contact léger avec le mur, et sur la possibilité que cet incident ait compliqué sa recherche de rythme, Russell n’a pas estimé que cela avait réellement constitué le problème principal.

"Je ne pense pas. Lors de mon tour suivant en Q1, nous étions les plus rapides, donc, vous savez, je me sentais bien au début de la séance. C’est simplement arrivé en Q3 : lorsque j’ai essayé de pousser un peu plus, les pneus n’ont tout simplement pas pu encaisser," a expliqué le pilote Mercedes.

Cette difficulté lui a fait perdre une opportunité de mieux figurer sur la grille, alors que Russell avait jusque-là montré un rythme particulièrement encourageant.

"Cela m’a coûté deux bons dixièmes, donc c’était un peu frustrant," a-t-il ajouté. "C’est l’écart avec Kimi ou presque, il a encore mieux géré aujourd’hui mais nous avons des performances vraiment semblables ce week-end."

Le Britannique souligne la difficulté particulière du nouveau circuit madrilène, où la recherche de la limite ne consiste pas nécessairement à attaquer chaque virage au maximum. La confiance et la précision semblent au contraire imposer une approche plus mesurée.

"C’est un circuit vraiment difficile. Il faut presque piloter un peu en dessous de la limite, puis aller chercher cette toute dernière petite marge, et c’est cela qui m’a coûté aujourd’hui," a détaillé Russell.

Cette sixième place pourrait toutefois encore laisser une porte ouverte à Russell dimanche, notamment si la gestion des pneus vient bouleverser la hiérarchie. Les dépassements étant annoncés comme particulièrement difficiles sur le Madring, la dégradation des pneumatiques pourrait devenir le facteur déterminant de la course.

"Je pense que la dégradation des pneus va définir la course d’une manière ou d’une autre. Soit il n’y aura aucune dégradation et ce sera une procession, soit elle sera vraiment très élevée et ce sera assez chaotique," a-t-il prévenu.