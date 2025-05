Russell se confie : Des millions à rembourser, une vie de solitude en F1,...

George Russell s’est confié sur l’énorme somme d’argent qu’il a choisi de rembourser à ses parents.

Le pilote Mercedes F1 a évoqué les sacrifices de ses parents qui l’ont aidé à atteindre la Formule 1.

Steve Russell, son père, a dépensé environ 2 millions d’euros pour financer la carrière de son fils. Une somme avancée à condition de la rembourser. Cet investissement colossal a été récompensé lorsque Russell a accédé à la F1.

"Depuis, j’ai tenu ma parole et j’ai remboursé chaque centime que mes parents ont investi dans mes débuts. Ils ont été exigeants envers moi et je trouve normal de les rembourser."

"Mon père aurait-il souhaité avoir une relation plus étroite avec son fils ? Peut-être. Mais ces années m’ont préparé pour la vie."

Russell en est maintenant à sa septième saison à temps plein en Formule 1 et compte trois victoires en Grand Prix. L’investissement de ses parents dans leur fils talentueux en valait la peine.

Mais le Britannique s’est aussi confié sur ses relations en dehors du sport. Et si son père "a été dur et m’a mis la pression", cela n’a pas non plus été tendre du côté de ses amis. Russell a ainsi évoqué la solitude d’un pilote de Formule 1.

"La plupart des pilotes de Formule 1 ont fait de nombreux sacrifices pour en arriver là aujourd’hui. Et cela inclut le fait d’avoir des proches. J’ai quitté l’école à 13 ans et, pour être honnête, j’ai très peu d’amis."

"On peut vivre une vie solitaire. On vit dans différents hôtels, différents pays, différents fuseaux horaires, différents climats."

"Les lundis sont des jours de gueule de bois émotionnelle après une course. Une claque si on est sur un nuage après un bon résultat, et une claque après un mauvais si on rumine. Je joue au padel pour me changer les idées, plutôt que de rester chez moi à surfer sur les réseaux sociaux."

L’un des aspects les plus importants pour Russell est sa relation avec sa petite amie, Carmen Montero Mundt.

"Carmen, j’ai de la chance de l’avoir près de moi. Elle est mon soutien émotionnel dans le monde instable dans lequel je vis."

Malgré tout cela, Russell l’assure : "Je ne changerais rien à ma vie actuelle ni à ce qui s’est passé avant."