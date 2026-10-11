Antonelli est ’content’ du podium à Singapour et peut être titré dès la prochaine course

Kimi Antonelli n’espérait certainement pas un tel résultat au Grand Prix de Singapour en début de week-end, alors que les évolutions de la W17 ne fonctionnaient pas comme espéré. Mais le pilote Mercedes F1 a déployé une course d’attaque pour aller chercher la troisième place. Avec ce résultat et la neuvième place de George Russell, il porte son avance au championnat à 102 points.

Le seul point noir de sa course a été les dépassements de limites de piste, qui lui a valu un rappel de Toto Wolff après l’arrivée : "Kimi, tu as bien piloté, bravo. Il faudrait peut-être mettre un petit coussin sous tes fesses pour que tu sois assis plus haut et que tu respectes mieux les limites de la piste, mais c’était vraiment très bien."

Mais le pilote admet surtout avoir connu une course délicate, même s’il a su placer les bonnes attaques au bon moment pour passer de la cinquième à la troisième place.

"C’était une course très difficile, je suis très content de finir sur le podium. J’ai pu tirer parti de la bataille entre Lewis et Lando et faire un dépassement sur les deux, et la troisième place est un très bon résultat pour l’équipe, j’en suis content" a déclaré Antonelli.

Informé qu’il peut maintenant être titré dès la prochaine course, il a préféré se tenir à son discours officiel : "Je peux ? Vraiment ? Je ne m’en occupe pas pour l’instant, je vais essayer de faire le meilleur week-end possible et de finir le travail."

Le scénario pour le titre

Après cette course, et si le calendrier ne bouge pas d’ici là, il reste en effet encore six courses au programme, un maximum de 150 points restant à distribuer. Avec son avance de 102 points, Kimi peut être titré sur le Circuit des Amériques à Austin.

Pour être mathématiquement assuré du titre, l’Italien devra terminer avec une avance d’au moins 125 points.

Le scénario le plus simple repose sur une nouvelle victoire d’Antonelli. En remportant le Grand Prix à Austin, il ajouterait 25 points à son total. Lewis Hamilton devra faire au moins 5e et son équipier devrait terminer au minimum huitième pour conserver une chance mathématique de remporter le championnat. Verstappen ne pourrait plus empêcher Antonelli d’être titré si l’Italien gagne.

Concrètement, si Antonelli gagne à Austin et que Hamilton finit 6e ou plus loin et Russell 9e ou au-delà, l’Italien sera sacré champion du monde.