Russell s’inquiète de voir McLaren F1 ’augmenter son avance’ à Imola

George Russell a connu une bonne première journée d’essais à Imola pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne. Le pilote Mercedes F1 ne s’attendait pas à voir l’Alpine de Pierre Gasly devant lui dans le classement et s’inquiète tout de même de l’avance que possède McLaren sur un circuit où les pneus seront cruciaux.

"Quelques surprises, Gasly a fait un très bon tour et c’était surprenant. Il y a beaucoup de dégradation, on a le pneu le plus tendre pour la première fois. On sait que McLaren a tendance à augmenter son avance dans ces conditions" a déclaré Russell, avant de s’amuser, un peu impuissant, des performances de la MCL39 d’Oscar Piastri et Lando Norris.

"J’avais Oscar en visuel, puis je ne l’avais plus ! Il a aussi passé Max, et il est parti. C’est là où nous en sommes pour le moment en tant qu’équipe, et on va essayer de se battre avec Max et les Ferrari."

"C’est surement plus serré en rythme de qualifications qu’en course. On sort, on a de nouvelles pièces, on vérifie que tout se passe bien pour le moment, on essaie d’être constants. Mais c’est bien de piloter ici, c’est un super circuit, c’est un vrai plaisir."

Interrogé sur le pneu C6 de Pirelli, le plus tendre, Russell s’en satisfait : "En run de qualifs, c’était plutôt bien pour être honnête. Je me souviens d’une interview de Seb il y a environ six ans à Monaco, au sujet de l’Hypersoft qui était utilisé pour la première fois."

"C’est ce qui m’est revenu à l’esprit, je me suis dit que je comprenais. Mais c’était amusant, c’était bien en piste et je suis content de piloter sur ce circuit. Ce pneu n’est pas forcément adapté à un circuit comme celui-ci, mais ça pimente un peu les choses et c’est ce que nous voulons."

Andrea Kimi Antonelli a connu une journée compliquée mais ne s’inquiète pas encore pour la suite du week-end : "C’était compliqué aujourd’hui, je n’ai pas réussi à mettre un tour bout à bout. En EL2, j’ai fait une erreur à la chicane, et sur le deuxième tour, je n’ai pas réussi à refroidir les pneus et je n’avais pas de grip."

"C’était donc chaotique et pas idéal, mais je sais où je dois progresser pour demain, et ce qui était positif, c’est le rythme sur les longs relais. En pneus mediums, les longs relais semblaient bons, et l’on doit progresser pour demain."

"Des EL1 aux EL2, l’équilibre était meilleur, on doit encore faire des ajustements. Je dois progresser de mon côté, mais je dirais que globalement, nous sommes sur la bonne voie, et que ça dépendra de moi pour demain."