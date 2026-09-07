Russell renonce au titre : ’je ne vais même pas penser à revenir sur Antonelli’

Avant le Grand Prix d’Italie, George Russell avait lui-même déclaré qu’il espérait bien profiter de la pénalité moteur de Kimi Antonelli pour reprendre des points sur son coéquipier au championnat. Rien ne s’est cependant passé comme prévu pour le Britannique qui a finalement concédé 7 nouveaux points sur l’Italien ! Désormais, 66 points séparent les deux pilotes. Alors même que George Russell devra écoper d’une pénalité moteur plus tard dans la saison...

Avec 66 points d’avance, un George Russell qui a pris un nouveau coup de bambou au moral, et un Lewis Hamilton relégué plus loin encore, Kimi Antonelli s’affirme, plus que jamais, comme l’ogre de cette deuxième moitié de saison. Tout est encore possible, mais l’Italien est bien le favori pour le titre mondial.

Les étoiles semblent s’aligner pour le pilote de 20 ans, mais comme de coutume, Antonelli refuse encore de penser au titre mondial. Il reste fidèle à son mantra, assez classique : prendre les Grands Prix les uns après les autres !

« C’est incontestablement une saison très solide, mais il reste encore de nombreuses courses, donc tout peut arriver. Et nous avons vu à quel point les choses peuvent basculer très rapidement. De mon côté, comme je l’ai souvent dit, je prends les courses les unes après les autres, je me concentre sur ce que je peux contrôler et je maximise chaque opportunité. Car, même si nous étions les plus rapides, on ne sait jamais. »

« Nous pourrions aller sur un autre circuit et, tout à coup, McLaren est la plus rapide, ou Ferrari est aux avant-postes, ou même Red Bull avec Max. C’est pourquoi il est vraiment important de saisir chaque opportunité, de se concentrer course après course. Et puis, évidemment, George est aussi en grande forme, il faut donc simplement élever son niveau. »

« Nous avons eu une énorme opportunité et nous l’avons saisie, mais bien sûr, à Madrid, ce sera un nouveau défi et il faudra être au sommet de notre forme, car c’est un nouveau circuit pour tout le monde et il sera important d’être au point afin de maximiser le temps de piste. Donc oui, je vais profiter de ce moment, puis me concentrer sur le prochain Grand Prix. »

Avoir 66 points d’avance sur Russell ne fait donc ni chaud ni froid à Antonelli ?

« Je ne veux pas vraiment y prêter attention car nous avons bien vu à quel point les choses peuvent changer très rapidement. De mon côté, je dois simplement prendre les courses une par une, essayer de maximiser chaque résultat, chaque opportunité qui se présente, et nous verrons bien ce qui se passera. Cela ne sert à rien de penser au championnat, il faut juste rester dans l’instant présent, prendre les courses les unes après les autres. Et nous verrons bien où nous finirons. »

Russell admet la supériorité d’Antonelli

Il y a quelques courses, George Russell disait que c’était désormais à Kimi Antonelli de perdre le championnat plutôt qu’à lui de le gagner. Ce constat est plus vrai que jamais. Après avoir pris une telle leçon à Monza, le Britannique ne se sent-il pas impuissant face à son coéquipier ? Ou pense-t-il encore en secret au titre mondial ?

« Je n’y pense même pas pour être honnête, nous sommes là où nous sommes. Il conduit de manière incroyable cette saison, il mérite de mener le championnat et il possède une avance très confortable. »

« Je ne vais même pas penser à la lutte ou à revenir sur lui (au championnat, ndlr). Je pense juste à aborder chaque course et à essayer de la gagner, et advienne que pourra. Je ne me mets aucune pression à ce sujet en me disant que je dois faire ci ou ça. Je dois juste essayer de gagner plus de courses. Bien sûr, il est dans la meilleure position et il mérite d’être là où il est. »

Russell l’admet : Antonelli est en contrôle total et rien ne semble l’arrêter pour le moment.

« Kimi maîtrise totalement la situation et il le mérite amplement. Je me concentre simplement à prendre les courses les unes après les autres et à essayer de maximiser chaque week-end. Il réalise des performances incroyables. Ce sera exceptionnellement difficile de combler cet écart, je l’accepte tel quel et je vais simplement en profiter pour essayer de gagner autant de courses que possible. »