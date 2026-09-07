Après ’un week-end positif’ pour McLaren F1, Stella explique le choix de laisser Norris et Piastri se battre

McLaren F1 espérait certainement mieux qu’une quatrième et une cinquième places à Monza après avoir enchaîné deux victoires consécutives. Mais Lando Norris et Oscar Piastri ont terminé au pied du podium au GP d’Italie, non sans s’être battus entre eux et contre la Ferrari de Lewis Hamilton pendant la course, loin toutefois des Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, a évidemment salué la victoire du jeune Italien à domicile, et il en a profité pour reconnaître la supériorité de l’équipe de Brackley ce week-end, avec un doublé en course et un rythme nettement supérieur aux MCL40.

"Tout d’abord, félicitations à Kimi Antonelli et à Mercedes pour leur victoire, ils ont accompli un excellent travail et méritent amplement ce résultat" a déclaré Stella, avant de dresser le bilan du week-end, et de relativiser la bataille un peu tendue entre ses pilotes.

"Dans l’ensemble, ce fut un week-end positif et solide pour l’équipe. La course a été incroyablement intense et passionnante, et tant Lando qu’Oscar ont fait preuve d’un niveau de performance élevé tout au long de l’épreuve. Nous avons assisté à une course disputée et intense, offrant un spectacle captivant aux fans."

"Nous les avons laissés se battre en piste et, bien que l’écart de Lando dans l’herbe ait semblé spectaculaire en direct, notre analyse indique qu’il était sans gravité. Cette philosophie comporte des risques, nous l’évaluerons avec soin, en privilégiant toujours les intérêts de l’équipe."

Stella se félicite enfin du côté opérationnel, bien meilleur que la veille.

"La course de Monza a été mieux maîtrisée que les qualifications, où nos départs depuis les 6e et 8e places nous ont pénalisés sur un circuit où les dépassements sont difficiles. Ici, l’aspiration et la gestion de l’énergie empêchent même les voitures les plus rapides de creuser l’écart. Face à une écurie Mercedes disposant d’un avantage net, nous n’étions pas en mesure de viser la victoire."

"En vue des dix dernières courses, nous visons à lutter régulièrement pour la victoire, avec des circuits comme la Malaisie, Austin et le Brésil qui devraient mieux nous convenir, ainsi que des évolutions prévues pour Bakou."