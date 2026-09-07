Ferrari déçoit ses tifosi à Monza : Vasseur admet une journée catastrophique

Ferrari a connu un dimanche catastrophique à domicile avec la sixième place de Lewis Hamilton et l’abandon de Charles Leclerc après un violent accident au deuxième tour. Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a admis que les difficultés se sont enchaînées pour l’équipe, qui s’attendait de toute façon à un dimanche compliqué sur un circuit qui ne convenait pas à sa SF-26 et à son moteur.

Le Français a toutefois reconnu que cela a été plus difficile, même s’il a essayé de minimiser la faute de Leclerc pour son accident, en expliquant que le Monégasque était dans la partie sale de la piste, alors qu’il était carrément dans l’évacuation d’eau hors piste.

"Nous savions que cette course serait difficile, notamment en ce qui concerne notre vitesse de pointe, ce qui a compliqué la tâche de Lewis pour se battre et dépasser les voitures autour de lui," a déclaré le Français.

"Quant à Charles, il se trouvait côte à côte avec Oscar (Piastri) à l’entrée du dernier virage lors du deuxième tour, il a mordu légèrement sur la partie sale de la piste, ce qui a suffi pour qu’il perde le contrôle de sa voiture et percute les barrières. Le choc a été violent, l’essentiel est donc que Charles aille bien."

"Nous sommes évidemment déçus de ne pas avoir pu offrir à nos tifosi le résultat espéré, après l’énergie et le soutien incroyables dont ils ont fait preuve tout au long du week-end. Nous comptions leur offrir quelque chose de mieux pour les remercier chaleureusement de ce soutien et de cet enthousiasme, pour que nous ayons tous le sentiment d’avoir ressenti quelque chose de positif."

"Mais je suis très heureux pour Kimi (Antonelli) : c’est un moment très important pour lui, et il le mérite amplement."

L’équipe voudra évidemment oublier au plus vite cette déception à domicile : "Nous nous concentrons désormais immédiatement sur le week-end prochain et sur le nouveau circuit de Madrid."

"Dès ce lundi matin, nous serons de retour à l’usine. Nous préparerons Madrid et nous nous y rendrons avec toute l’énergie nécessaire pour obtenir un bon résultat."

"Mais il est vrai que Monza, pour nous, même si j’ai passé la semaine à dire qu’il s’agissait d’une course comme les autres, n’en est pas une, comme vous pouvez l’imaginer."