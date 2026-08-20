Russell reconnaît ’le danger McLaren F1’ pour la 2e partie de saison

Après une première moitié de saison globalement solide mais marquée par quelques rendez-vous plus compliqués, George Russell aborde la reprise à Zandvoort avec l’ambition de relancer sa dynamique. Le Britannique, qui vient par ailleurs de franchir une étape importante dans sa vie personnelle avec ses fiançailles, assure avoir pleinement coupé avec la Formule 1 pendant la pause estivale. Sur la piste, il entend désormais retrouver le niveau affiché en début de saison, alors que Mercedes doit encore répondre aux progrès rapides de McLaren, Red Bull et Ferrari.

Avant de parler de Formule 1, George Russell a été félicité pour ses fiançailles avec Carmen Montero Mundt. Le pilote Mercedes a confirmé avoir soigneusement préparé sa demande, jusqu’à la conception de la bague, avant de reconnaître avoir été particulièrement nerveux au moment de passer à l’action.

"Oui ! C’était très spécial. C’était vraiment un très bon moment pour le faire et beaucoup de réflexion a été consacrée à tout cela. C’était un processus très intéressant, notamment pour concevoir la bague et tout le reste. Et je pensais que, lorsque le moment serait venu, je réussirais à trouver mes mots. Je suis soudainement devenu vraiment nerveux lorsque je me suis retrouvé à genoux. Mais non, c’était génial, alors merci."

Interrogé sur l’éventuel effet positif de cet événement sur ses performances, Russell a préféré plaisanter, avant de souligner l’importance de son équilibre personnel.

"Oui, j’espère que cela apportera quelques dixièmes. Même Lando va se fiancer si cela apporte quelques dixièmes !"

"Non, mais la vie personnelle est tellement importante, je pense, pour nous tous. Nous menons une vie tellement mouvementée. Je pense que les personnes avec lesquelles nous la partageons jouent un rôle essentiel et vivent ces émotions avec nous. Évidemment, je suis avec Carmen depuis très longtemps et je ne pense pas que cela change énormément de choses puisqu’elle est une personne tellement importante dans ma vie depuis si longtemps. C’était simplement le fait de franchir cette nouvelle étape que nous devions franchir."

Quant à l’arrivée éventuelle d’un enfant, Russell a été plus prudent.

"Directe la question, directe ! Non, pas de sitôt, je ne pense pas. Du moins, pas à ma connaissance. Mais oui, un jour, certainement."

Le pilote Mercedes affirme surtout avoir réussi à totalement décrocher de la Formule 1 pendant les vacances, ce qui lui semblait nécessaire avant une seconde moitié de saison qui s’annonce particulièrement chargée.

"Oui, complètement, pour être honnête. Surtout à l’approche de la deuxième moitié de la saison, qui va être très intense pour nous. Je voulais aussi vraiment profiter au maximum de ces deux semaines. Et évidemment, j’avais cela en tête pendant les dix premiers jours des vacances, donc c’était très bien."

"Chaque week-end va maintenant être très important"

Avec la reprise du championnat à Zandvoort, Russell veut désormais repartir sur de nouvelles bases. Mercedes avait connu une période très convaincante au milieu de la première partie de saison avant de traverser trois Grands Prix plus compliqués.

"Oui, je pense que chaque week-end de course va maintenant être très important. On veut construire cette dynamique. Évidemment, nous avons plusieurs triples rendez-vous dans la dernière partie de l’année. Nous ne sommes qu’à la moitié de la saison."

"Il faut donc simplement continuer à travailler. Il y a eu une bonne phase au milieu de la première moitié, puis les trois dernières courses ont été difficiles pour différentes raisons. Mais j’ai simplement hâte de recommencer et d’essayer de retrouver un bon rythme."

Pour y parvenir, le Britannique ne souhaite toutefois pas bouleverser son approche au volant. Il entend plutôt faire davantage confiance à son instinct.

"Nous verrons. Je ne veux pas trop réfléchir à tout cela. Je veux simplement avoir davantage confiance en mes capacités et piloter un peu plus instinctivement. Peut-être que c’est justement ce que je ne faisais pas avant la pause. Je pense donc qu’il faut arriver avec l’esprit ouvert et voir où cela nous mène."

Le problème logiciel de Mercedes est désormais résolu

Les difficultés rencontrées par Russell à Silverstone et à Spa avaient notamment été attribuées par Mercedes à un problème logiciel affectant les performances. Le Britannique confirme que celui-ci était corrigé dès le Grand Prix de Hongrie, même si cela n’a pas suffi à transformer son week-end.

"Oui, il était corrigé en Hongrie. C’était simplement un week-end difficile. Dès les EL1, la voiture n’était pas vraiment dans une bonne situation. Nous avons eu un certain nombre de problèmes avec le châssis et je pense que c’était simplement un week-end de course compliqué."

Selon Russell, cette contre-performance était néanmoins assez exceptionnelle au regard de la série réalisée auparavant par Mercedes.

"Je pense que cela arrive forcément à un moment ou à un autre. Lorsque je regarde les performances, c’était probablement, de notre côté, le premier véritable week-end difficile depuis environ six Grands Prix où nous avions connu, disons, un week-end propre."

"Néanmoins, je pense qu’il y avait une opportunité le dimanche d’obtenir un résultat correct, peut-être même de jouer le podium. Cependant, nous avons encore eu un problème au départ."

Russell préfère donc tourner la page et retrouver la constance qui lui avait permis de se montrer particulièrement performant en début de saison.

"Je veux simplement profiter de ce nouveau départ pour la deuxième moitié de l’année. Il n’y a aucune garantie que les performances seront meilleures. Je travaille très dur sur la piste et en dehors pour essayer de retrouver ce rythme que j’ai eu pendant si longtemps et que j’avais en début de saison."

59 points derrière Antonelli, mais pas question de calculer

Au championnat, Russell accuse actuellement 59 points de retard sur son équipier Kimi Antonelli. Mais le Britannique refuse de se focaliser sur ce déficit et préfère considérer chaque course séparément.

"Je n’y pense pas vraiment. Je prends simplement les courses les unes après les autres. Je sais que je dois améliorer mes performances si je veux être dans la lutte, donc c’est la priorité absolue. Si les performances s’améliorent, alors l’écart de points diminue, et c’est aussi simple que cela."

Il n’est donc pas question, à ce stade, de commencer à envisager des consignes d’équipe destinées à favoriser Antonelli dans la course au titre, alors que Mercedes ambitionne de décrocher les deux couronnes mondiales.

"Ce n’est même pas une considération pour le moment. Nous n’en sommes même pas à la moitié et nous devons simplement continuer à pousser en tant qu’équipe."

"Nous sommes en retard dans notre développement. Nos rivaux ont clairement apporté leurs évolutions avant nous et je pense qu’il sera très intéressant de voir quand nous apporterons les nôtres, quand elles arriveront et quel sera leur impact sur nos performances."

L’objectif est évidemment de retrouver la régularité affichée au début de l’année.

"J’espère que cela nous permettra de revenir vers les résultats que nous obtenions plus régulièrement en début de saison. Bien sûr, nous continuons à réaliser de très bonnes performances. Cependant, des équipes comme McLaren, Red Bull et Ferrari ont été très, très proches et nous ont récemment livré une très belle bataille. Pour le moment, c’est donc simplement comme d’habitude."

McLaren impressionne Mercedes

La progression de McLaren constitue justement l’un des principaux sujets de préoccupation pour Mercedes. Russell a été frappé par la vitesse à laquelle les différentes équipes ont réussi à tirer profit de leurs nouvelles pièces.

"Je pense que nous avons tous été très surpris par l’ampleur du développement de toutes les équipes, pour être honnête. Chaque fois qu’une équipe a apporté une évolution, cela s’est traduit directement par des résultats positifs lors du week-end en question."

"Nous l’avons vécu lorsque nous avons apporté une évolution à Montréal. Nous avons fait un pas en avant. Puis tout le monde a apporté ses évolutions lors des courses suivantes, a également progressé et s’est retrouvé à notre niveau."

"C’était donc très impressionnant de voir ce que McLaren a réalisé à Budapest. Je m’attends à ce qu’ils soient probablement aussi compétitifs ici à Zandvoort, avec des virages assez similaires et un circuit qui sollicite fortement les pneumatiques."

Mercedes pourrait ainsi connaître une période plus délicate avant l’arrivée de ses prochaines évolutions.

"Je pense que cette prochaine période pourrait être légèrement plus difficile pour nous, jusqu’à ce que nous apportions une évolution. Ensuite, j’espère que cette évolution nous permettra de repasser devant."

Madrid et la Malaisie attendent Russell

La deuxième partie du championnat demeure par ailleurs entourée d’un certain flou, notamment concernant le calendrier. Madrid fera son apparition, tandis que la Malaisie doit retrouver la Formule 1, alors que la fin de saison reste susceptible d’évoluer.

Russell ne considère toutefois pas cette incertitude comme un élément susceptible de modifier sa préparation.

"Cela ne change pas vraiment grand-chose. Je suis très enthousiaste à l’idée de courir en Malaisie pour la première fois. J’ai également piloté pour la première fois sur le circuit de Madrid dans le simulateur cette semaine et c’était une expérience assez géniale, avec un tracé unique. J’ai donc hâte d’y être."

Et si le Britannique devait formuler un seul souhait concernant la suite du calendrier, il serait très simple : courir davantage plutôt que moins.

"Comme Lando l’a dit, je préfère avoir plus de courses que moins. C’est la seule chose que je souhaiterais. Mais cela ne dépend pas de nous, et cela ne dépend pas non plus de la Formule 1. C’est comme ça."