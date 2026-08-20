Leclerc est ’optimiste’ à Zandvoort mais Ferrari devra viser la perfection

Charles Leclerc est prêt à reprendre la piste après la pause estivale pour ce qui pourrait être un Grand Prix des Pays-Bas particulièrement intense. Outre le format Sprint, le week-end pourrait être compliqué par la pluie. Mais le pilote Ferrari aborde la seconde moitié de la saison avec optimisme et salue avant tout le travail que l’équipe effectue sur la SF-26, même si la Scuderia semble pour l’instant toujours en retrait face à Mercedes F1, et menacée par McLaren.

Le Monégasque est quatrième au championnat, et il espère reprendre des points à ses rivaux à Zandvoort grâce à un très bon châssis, même s’il reconnait que l’équipe de Brackley et ses pilotes, Andrea Kimi Antonelli et George Russell, seront à surveiller.

"Évidemment, Mercedes reste favorite, mais je pense que sur un circuit comme celui-ci, qui est très technique, nous devrions être plutôt forts sur le papier. En même temps, cela a historiquement été un circuit très difficile pour l’équipe, donc je suis un peu partagé entre ces deux attentes" a déclaré Leclerc.

"C’est vrai, historiquement ce n’a pas été un circuit particulièrement favorable pour nous. En même temps, ces voitures sont tellement différentes que je pense que cela peut un peu redistribuer les cartes ou modifier l’ordre des équipes qui avaient plus de facilités sur ce genre de tracés."

"Dans le même temps, c’est aussi une configuration de circuit assez technique, et normalement, les circuits techniques sont un peu plus positifs pour nous cette année. C’est un circuit que j’apprécie vraiment, surtout en qualifications."

"En tant que pilotes, nous adorons les circuits de caractère et celui-ci est vraiment unique, notamment en raison de ses virages relevés. Sur un seul tour, quand vous poussez la voiture à la limite, c’est un défi fantastique et cela va définitivement me manquer."

"Je reste donc optimiste, mais il faudra voir. Je pense aussi que nous avons bien compris pourquoi nous étions en difficulté ici par le passé avec les anciennes générations de voitures. J’ai tendance à penser que nous n’aurons pas ces mêmes problèmes cette année et j’espère avoir raison."

"Si une équipe réalise un week-end parfait, cela peut faire une grande différence. On a l’impression que McLaren a eu un week-end presque parfait à Budapest. Cela les a aidés, mais en même temps, je me concentre uniquement sur moi-même."

"Je sais de quoi notre package est capable et je suis optimiste pour l’avenir. Il est certain que Mercedes, McLaren et Red Bull sont toutes de très bonnes équipes et nous devons rester sur nos gardes et continuer à travailler aussi dur que possible."

S’il est confiant, c’est aussi parce que Ferrari a très bien géré le développement de sa toute nouvelle monoplace, qui répond pourtant à une réglementation entièrement revue.

"Nous avons adopté une approche très agressive par rapport au passé, tant en termes d’innovation que dans notre programme d’améliorations. L’équipe a fait un travail incroyable au cours de la première moitié de la saison."

"Elle a travaillé d’arrache-pied pour nous permettre d’avoir de nouvelles pièces le plus tôt possible. À un stade aussi précoce du développement de ces voitures, chaque amélioration peut faire une grande différence et nous devons continuer à pousser ainsi."

Mais outre la performance brute, c’est l’aspect opérationnel que Leclerc veut soigner, et il espère que son équipe ne perdra pas de points sur des erreurs de stratégie ou d’exploitation de la SF-26, par exemple.

"Cette année, c’est plus important que jamais. Ces voitures sont très complexes à optimiser et même une petite erreur peut avoir des conséquences importantes. En regardant la première moitié de la saison, on peut voir que toutes les équipes ont laissé pas mal de points en route."

"De notre côté, nous savons que nous devons viser la perfection et c’est définitivement l’un des domaines sur lesquels nous nous concentrerons le plus au cours de la deuxième moitié de l’année."

La pluie est attendue à Zandvoort ce week-end, au moins pendant les essais, ce qui marquera sa première apparition lors d’une séance officielle cette année. Leclerc avait roulé sur piste mouillée en février mais admet que cela ne va pas beaucoup l’aider.

"Pour être honnête, je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée parce que, avec ces voitures, la dernière fois que j’ai piloté sur le mouillé, c’était lors des essais à Barcelone, où il n’y avait que Max [Verstappen] et moi en piste je crois."

"C’était fondamentalement l’une des premières fois que je pilotais cette nouvelle génération de voiture. Depuis, il y a eu beaucoup d’améliorations sur la monoplace."

"C’est une voiture très différente. Nous avons beaucoup mieux compris la voiture depuis, mais je m’attends à un week-end très piégeux parce que c’est un circuit très difficile" poursuit le Monégasque, qui s’attend donc à un week-end agité.

"C’est un week-end Sprint, il y a de la pluie dans l’air. Après trois semaines de vacances, cela va être assez délicat ! Mais j’ai hâte d’y être. Que ce soit un avantage ou non pour nous, nous savons que nous avons une voiture forte dans les virages, mais sur le mouillé, c’est très différent, donc il faudra voir."