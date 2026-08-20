Alonso espère la confirmation que Honda a pris ’une bonne direction’

Aston Martin F1 va connaitre son deuxième test consécutif à Zandvoort, après avoir étrenné son châssis modifié lors de la course précédente. Le Grand Prix des Pays-Bas marque en effet l’arrivée du moteur Honda évolué, qui porte évidemment de grands espoirs pour l’équipe, puisque le V6 japonais est désormais le plus gros point faible de l’équipe, après que le package évolué de l’AMR26 est arrivé lors de la manche hongroise du calendrier.

Fernando Alonso est heureux de rouler à Zandvoort, sur un circuit qu’il apprécie et qui est selon lui un tracé aux caractéristiques plus traditionnelles. Avec la pluie annoncée dans le week-end, il se prépare à des moments intenses en piste.

"C’est un circuit à l’ancienne, il n’y a pas de dégagements et on paie le prix de chaque erreur avec un crash ou en restant planté dans le gravier, donc il faudra faire attention, surtout que ce sera mouillé" a déclaré Alonso.

"Mais il n’y a pas de difficultés particulière, le pilote peut faire la différence, notamment au virage 3 avec les trajectoires, mais hormis cela, il n’y a rien de spécial, ce sera un week-end classique."

"A Budapest, on a eu la bonne nouvelle que la corrélation était bonne, et on a eu les résultats attendus en piste. On veut voir la même chose ici, on a vu davantage de puissance sur le banc et on veut le voir en piste."

"Pour moi, ce serait bien de voir un chemin clair de nos progrès, mais je ne m’inquiète pas, on va résoudre les problèmes. C’est une question de temps, je ne suis pas inquiet car Honda arrivera à produire un meilleur moteur."

Elaborant ses propos sur la corrélation entre le développement et la piste, le double champion du monde explique l’importance de la compréhension de ce qui est observé sur les circuits.

"J’espère que nous verrons un bénéfice, c’est certain, en termes de puissance, de maniabilité, et sur les éléments qui nous manquaient jusqu’à présent, mais pour moi c’est plus important, comme à Budapest du côté du châssis, de voir qu’il y a une compréhension de ce dont on a besoin et un pas en avant."

"À Budapest, nous savions que nous ne nous battrions pas pour les premières places, mais nous voulions vérifier que la direction prise du côté du châssis était la bonne."

"Je pense que c’est ce que nous avons fait, donc c’est quelque chose d’encourageant pour l’avenir : la corrélation est bonne et ce à quoi nous nous attendions a été apporté."

"Maintenant avec le moteur, c’est la même chose. Ils ont apporté quelques modifications au moteur, donc ce sera bien de confirmer que tout fonctionne comme prévu."

"Et que ce soit un dixième ou une seconde, le chiffre n’a pas vraiment d’importance. Nous sommes trop loin derrière pour nous soucier véritablement d’un chiffre. Nous voulons juste voir que ce à quoi nous nous attendions est bel et bien apporté."

Lance Stroll a lui aussi tiré un bilan satisfaisant de l’arrivée du châssis évolué en Hongrie, après avoir pu se battre plus haut qu’il ne l’avait fait jusque-là, face aux Alpine notamment.

"C’était un pas en avant très positif, on a eu une bonne course le dimanche à Budapest, la voiture était bien plus compétitive qu’elle l’avait été toute l’année" a déclaré le Canadien.

"Et j’espère qu’on aura la même chose sur le moteur, on verra demain. On espère faire un pas en avant, des progrès dans le temps au tour, on espère que ce sera meilleur" poursuit Stroll, qui assure que les vibrations subies plus tôt dans la saison sont de l’histoire ancienne. "Ca a progressé, mais on manque de puissance, on espère donc en trouver."

Interrogé sur la météo qu’il préférerait, alors que l’équipe va tester son moteur évolué, il reconnait que ce serait plus simple sur le sec, et qu’il aimerait cela car il adore le tracé néerlandais dans ces conditions.

"Du sec, pour pouvoir apprendre du moteur, et j’aime piloter ici sur le sec, c’est un circuit amusant. C’est rapide, il n’y a pas beaucoup de place pour l’erreur, c’est un circuit à l’ancienne et on peut terminer dans l’herbe ou le gravier. Mais c’est un super circuit, je l’aime, j’aime son rythme et j’ai de bons souvenirs ici."

Questionné sur son avenir, alors que l’échiquier 2027 de la Formule 1 se met en place après la prolongation des pilotes Williams et de Max Verstappen, Stroll a préféré entretenir le mystère : "Il faudra voir !"