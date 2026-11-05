Verstappen : ’c’est une énorme surprise d’être deuxième au championnat’

Max Verstappen ne s’attendait pas à retrouver la deuxième place du championnat du monde après les difficultés rencontrées par Red Bull en début de saison 2026. Longtemps incapable de se battre pour les podiums, puis pour les victoires, le quadruple champion du monde a profité des progrès considérables de sa monoplace depuis la pause estivale pour remonter au classement, avec désormais une courte avance sur Lewis Hamilton. À la veille des Libres 1 et 2 du Grand Prix du Brésil, le Néerlandais salue la détermination de son équipe, qui n’a jamais renoncé à développer sa voiture malgré un début d’année particulièrement compliqué.

La saison 2026 de Max Verstappen et Red Bull a connu un spectaculaire retournement de situation. Alors que le Néerlandais avait dû attendre la cinquième manche du championnat pour décrocher son premier podium, puis la seizième pour renouer avec la victoire, il occupe désormais la deuxième place du classement pilotes.

Une position qui semblait difficilement envisageable quelques mois plus tôt, tant Red Bull avait souffert en début de saison avec une monoplace incapable de rivaliser régulièrement avec les meilleures.

Mais la constance de Verstappen depuis la pause estivale, associée aux progrès réalisés par son équipe, lui a permis de remonter progressivement au classement, jusqu’à prendre un léger avantage sur Lewis Hamilton dans la lutte pour la place de vice-champion du monde.

Red Bull a notamment choisi de poursuivre activement le développement de sa voiture, introduisant plusieurs évolutions efficaces pour combler son retard sur la concurrence.

Une stratégie dont les résultats dépassent aujourd’hui les attentes que Verstappen pouvait nourrir au début de l’année.

Interrogé aujourd’hui au Grand Prix du Brésil, Verstappen a reconnu qu’il ne s’attendait absolument pas à occuper une position aussi favorable au championnat après les difficultés traversées.

"C’est une énorme surprise d’être deuxième du championnat, pour être honnête, mais nous prenons volontiers cette place", a déclaré le quadruple champion du monde.

"Je pense que nous avons rencontré beaucoup de difficultés en tant qu’équipe au début de la saison. Vous savez, la voiture n’était pas là où nous voulions qu’elle soit."

Outre les problèmes de compétitivité de la monoplace, Verstappen estime que Red Bull a également dû consacrer du temps à mieux comprendre l’introduction de la nouvelle réglementation technique moteur en 2026.

"Nous avions probablement aussi encore beaucoup de choses à apprendre sur le groupe propulseur, et je pense que nous avons vraiment énormément appris tout au long de la saison. Naturellement, la voiture est devenue beaucoup plus compétitive ces derniers temps."

Malgré les difficultés du début de saison, Verstappen assure ne jamais avoir modifié son approche de la compétition.

"De mon côté, il s’agit simplement de ne jamais vraiment abandonner, ou de ne jamais se satisfaire d’une sixième ou d’une septième place. Même lorsque j’étais dans cette position ou que je me battais au milieu du peloton, j’essayais toujours de tirer le meilleur résultat possible de la situation. Parfois, c’est une sixième place, lorsque la voiture n’est pas capable de faire mieux."

"Une fois que la voiture fonctionne dans une meilleure fenêtre de performance, vous pouvez vous battre plus haut dans le classement et, finalement, gagner des courses. Bien sûr, lorsque vous gagnez, vous reprenez des points à tous les autres, et c’est ce qui s’est passé lors des dernières courses."

En retrouvant le chemin de la victoire, le Néerlandais a également pu reprendre des points à ses adversaires directs, jusqu’à se hisser au deuxième rang du classement. Mais il insiste surtout sur le mérite collectif de cette progression.

"J’en suis heureux, mais cela montre aussi que l’équipe n’a jamais abandonné et qu’elle a vraiment tout donné pour trouver ces améliorations et comprendre les difficultés. Je suis simplement heureux que nous ayons réussi un retournement de situation aussi important au cours d’une seule saison."

Des problèmes de radio et de rétrogradage encore à résoudre

Malgré les progrès considérables réalisés depuis la pause estivale, Red Bull n’a pas encore totalement éliminé les difficultés rencontrées avec sa monoplace.

Au cours des derniers week-ends de course, Verstappen s’est notamment plaint de problèmes de communication radio et du comportement de sa boîte de vitesses lors des rétrogradages.

Des éléments qui peuvent paraître secondaires au regard de la remontée de l’équipe, mais auxquels le quadruple champion du monde accorde une grande importance.

Interrogé sur le travail effectué avec ses ingénieurs pour résoudre ces problèmes, Verstappen a d’abord expliqué que la communication radio avait sensiblement progressé au Mexique.

"La radio était, je pense, beaucoup mieux au Mexique. Nous essayions également certaines choses et il reste probablement quelques tout petits réglages à ajuster. Mais en réalité, l’équipe m’entendait très bien. Peut-être que tous les autres ne m’entendaient pas, mais c’est franchement fantastique, pour être honnête, donc nous devrions essayer de conserver cela."

Verstappen a ensuite évoqué ses critiques répétées concernant les changements de rapport, expliquant qu’elles traduisaient avant tout sa volonté permanente d’améliorer les performances de sa voiture. Pour le pilote Red Bull, les remarques adressées à ses ingénieurs pendant les séances ou les courses ne doivent pas être interprétées comme de simples plaintes.

"Concernant les changements de rapport ou tout ce dont vous m’entendez me plaindre, c’est simplement parce que je ne suis jamais satisfait, car je pense que certaines choses peuvent être améliorées et que j’essaie toujours d’affiner les réglages ou de trouver des améliorations."

"Si vous interprétez cela comme des plaintes, pour moi, il s’agit surtout de m’assurer que l’équipe examine toujours les moindres détails pour essayer de trouver davantage de temps au tour, parce que je sais qu’il y a encore du temps à gagner."

Un bon week-end à Interlagos ?

Comment voit-il son week-end à Interlagos, un circuit sur lequel il a déjà gagné à trois reprises ?

"C’est difficile à dire, car les écarts en tête sont tellement faibles que tout peut se jouer sur la réussite des réglages, la gestion du déploiement d’énergie, et bien d’autres détails. Il va donc falloir s’efforcer de tout mettre en place. Ces dernières années, il s’agissait d’un format sprint. Cette fois, nous aurons sans doute un peu plus de temps pour travailler sur les réglages de la voiture. Ça pourrait être bien, ça pourrait être mauvais, je ne sais pas, mais on verra bien comment les choses évoluent."

"Mais aussi, c’est un circuit fantastique, propice à la course. On y a vu des épreuves parfois complètement folles ; pour ma part, j’y ai connu des victoires en partant aux avant-postes, mais aussi en remontant depuis le fond du peloton, notamment dans des conditions pluvieuses. Il semble qu’il y ait à nouveau un risque de pluie, ce qui est plutôt excitant. J’adore toujours revenir au Brésil, d’autant plus que j’y retrouve une partie de ma famille, ma famille élargie. Je passe toujours un très bon moment ici."

Qu’est-ce qui, dans le tracé d’Interlagos, favorise des courses aussi spectaculaires ?

"Je pense que cela tient au type de virages. Certains sont assez relevés. On peut adopter différentes trajectoires, et l’enchaînement des virages permet, en choisissant une ligne différente, de se créer une opportunité pour le virage suivant. La dégradation des pneus est généralement assez élevée, ce qui, à mon avis, rend la course plus intéressante. C’est donc la combinaison de tous ces facteurs, auxquels s’ajoute parfois une météo changeante, qui contribue à offrir un beau spectacle."

Une réponse à Toto Wolff

Après le Mexique, Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, a dit que cela faisait du bien de voir un pilote de F1 comme Kimi Antonelli s’imposer avec la manière, sans agressivité démesurée. Verstappen s’est-il senti visé par cette remarque ?

"Je veux dire, chacun a droit à son opinion, n’est-ce pas ? Je n’ai rien d’autre à ajouter, en réalité. De toute façon, chaque individu est différent. Je pense que c’est une bonne chose pour la Formule 1, si tout le monde avait la même personnalité, ce serait très ennuyeux."

A ses côtés, Fernando Alonso a été invité à donner son avis sur les propos de Wolff, mais il a décliné.