Pourquoi Norris décide de fuir les réseaux sociaux

Lando Norris semble avoir suivi un certain nombre de conseils donnés dans les médias par différents anciens pilotes de F1 et consultants du paddock.

L’ancien leader du championnat du monde, désormais derrière Oscar Piastri, est souvent critiqué pour son ouverture d’esprit, son autodérision et son émotivité.

Alain Prost estimait il y a quelques jours que c’est une grave erreur de montrer ces faiblesses, le quadruple champion du monde ayant toujours dit tout au long de sa vie que 80% de la performance d’un pilote était liée à son mental.

"Maintenant, tout est montré, tout est vécu, tout est connu. D’autres choisissent de rester discrets – à mon avis, à juste titre. Oscar ne parle presque pas. D’un naturel réservé, il disparaît entre les courses et se libère de la pression."

Il est à noter que, suite aux vives critiques suscitées par ses propos à la radio et hors piste à Miami, Lewis Hamilton a ensuite cessé de suivre tous ses comptes Instagram.

"Lewis peut faire ce qu’il veut," a déclaré son Norris lorsqu’on l’a interrogé sur ce changement. "Tant mieux pour lui."

Norris a ensuite révélé qu’il avait également pris clairement ses distances avec les réseaux sociaux. Sa dernière publication Instagram pour ses près de 10 millions d’abonnés remonte à une semaine, et il a complètement abandonné X il y a près d’un an.

"Je ne suis plus sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Ce n’est pas quelque chose que j’aime. Je n’en ai pas besoin. C’est ma vie et je peux faire ce que je veux. J’envoie toujours des SMS à mes amis, mais je considère les réseaux sociaux comme une perte de temps et d’énergie."

"Je joue au golf, je m’entraîne et je veux être productif."

Norris nie cependant avoir fait ce changement à cause des critiques reçues récemment.

"Tout le monde va le penser mais... en vrai je m’en fiche, pensez ce que vous voulez !"

Norris a perdu du terrain face à Piastri, accusé de nervosité et d’erreurs, et avoir trop pensé à sa quête du titre mondial à chaque fois qu’il se bat avec un autre pilote en piste en n’étant pas assez incisif.

"Je m’en fiche et je n’y pense pas Les choses peuvent facilement changer. Oscar a fait du bon travail. Mais ce n’est qu’un concurrent parmi d’autres. Un autre pilote, il porte juste les mêmes couleurs."

Norris pense que Piastri est tout simplement plus naturellement adapté à la McLaren actuelle.

"Je n’en suis évidemment pas satisfait pour le moment, mais nous verrons bien avec les améliorations."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, affirme que son choix pour la bataille intra-équipe chez McLaren cette année est clairement Piastri.

Interrogé à ce sujet, Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, a répondu : "Avant la saison, j’aurais dit Norris, avec son expérience et sa vitesse."

"Mais je les considère toujours comme les deux favoris pour le championnat du monde."