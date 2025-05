Russell n’exclut pas un podium, Antonelli prédit une course ’pas simple’

George Russell a signé le troisième temps, à égalité avec Max Verstappen, lors de la Q3 à Barcelone. Mais comme le pilote Mercedes F1 a signé son chrono après celui de Red Bull, il est classé à la quatrième place de ces qualifications pour le Grand Prix d’Espagne.

Le Britannique était un peu déçu mais fonde ses espoirs sur une bonne course, ce qui ne sera pas simple avec la W16.

"Nous savons que nous avons une voiture rapide samedi. Nous ferons de notre mieux pour être performants dimanche."

"D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, la course sera délicate, similaire à celle de Bahreïn, avec beaucoup de surchauffe et une stratégie à deux arrêts. Nous avons vu la domination de McLaren."

"Mais qui sait ? Je suis parti quatrième l’an dernier et j’ai pris un bon départ. Si nous parvenons à réitérer cela, ce sera une bonne chose."

"Les stratégies seront différentes. Les trois pneus semblent relativement similaires et sont tous une option pour la course."

"Si vous optez pour les pneus tendres, par exemple, plutôt que les pneus durs, les arrêts se tiennent dans un créneau prévu de cinq tours. Ce n’est pas comme à Imola, où les tendres ne pouvaient faire que huit tours et les mediums trente."

"Je serais vraiment heureux si nous pouvions nous battre pour le podium."

Andrea Kimi Antonelli sera en troisième ligne de la grille et explique qu’il a payé sa Q2 en fin de séance : "J’ai eu quelques difficultés pour me mettre dans le rythme, et ça m’a mis dans une position où je n’avais qu’un seul train de pneus pour la Q3. Ce n’était pas idéal car la différence entre neufs et usés était importante."

"Mais je suis plutôt satisfait des performances, et sixième, alors que demain se jouera sur le rythme. On va rouler demain à l’heure la plus chaude de la journée et il faudra surveiller la dégradation car ce ne sera pas simple. Mais nous avons fait beaucoup de longs relais et on a des données. Donc on verra, je ferai de mon mieux."