Haas F1 a ’manqué de performance’ en qualifications à Barcelone

Oliver Bearman a atteint la Q2 mais n’a pas pu faire mieux que 15e, puisqu’il n’avait plus de pneus neufs pour faire ses tours rapides en deuxième partie de qualification. Mais le pilote Haas F1 n’est pas déçu et révèle qu’il s’attendait même à pire.

"Je pense que c’est le cas, on a utilisé tous nos pneus neufs pour atteindre la Q2, et on y est parvenus. Si j’avais eu un train de pneus neufs en Q2, j’aurais pu me battre pour la Q3, possiblement. C’est dommage, mais on manquait de performance et on ne pensait pas se qualifier là donc il y a du positif" a déclaré Bearman.

La course s’annonce également délicate : "Il fait très chaud, ça va changer la manière dont on va faire les choses. Je ne suis pas sûr de la manière dont la stratégie se déroulera, mais on essaiera de faire au mieux."

Esteban Ocon a calé en Q1 avec une 17e place finale, mais le pilote français n’est pas alarmiste pour autant : "Ce n’est pas la même piste, il y a pas mal de défis différents. On était du mauvais côté, c’était très serré et il nous a manqué un dixième pour aller en Q2."

"Mais ce sera une course avec beaucoup de dégradation, le week-end n’est pas fini et c’est à nous de faire mieux demain. Il faudra une bonne gestion des pneus, une bonne stratégie, observer ce que font les autres. On sait que la course peut être longue et c’est encore loin d’être fini."