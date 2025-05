Albon dénonce une tactique ’sale’ chez Haas, douche froide pour Sainz à domicile

Alexander Albon affirme qu’il aurait pu atteindre la Q3 s’il n’avait pas perdu de temps derrière la Haas d’Oliver Bearman lors de son dernier tour en qualifications.

Le pilote Williams a rattrapé la Haas F1 alors qu’il abordait le long virage à droite (le n°12) à la fin de son tour.

"Elle était sale, vraiment sale, la Haas. Ollie savait ce qu’il faisait. Ils ralentissaient volontairement dans le troisième secteur. Ouais Haas, désolé, pas bon. Le septième virage de Lewis [Hamilton] aussi," avait-il dit à la radio.

Albon a raté la Q3 de trois centièmes de seconde. Il a ensuite déclaré que sa voiture était tout à fait capable d’atteindre le top 10.

"Mais c’est la vie, les marges sont minces."

Alors qu’Albon maintenait que se retrouver derrière la Haas lui avait fait perdre du temps, il a affirmé que Bearman n’avait rien fait pour aggraver la situation.

"Honnêtement, Ollie ne gêne pas, je n’ai pas eu besoin de freiner et je ne suis pas gêné par sa voiture, disons. On a juste beaucoup d’air sale, et cet air était un peu trop sale pour faire un bon troisième secteur."

Le résultat a été particulièrement décevant pour Albon, qui semblait en bonne voie pour obtenir un bon résultat pour Williams. L’équipe n’avait pas semblé assez rapide pour atteindre la Q3 avec Carlos Sainz éliminé en Q1.

"La préparation du week-end a été très perturbée," admet Albon. "Nous avons évidemment manqué la première séance d’essais libres de mon côté, notre pilote de réserve, Victor [Martins], prenant place dans mon baquet."

’Ensuite, nous avons rencontré des problèmes en EL3, nous n’avons donc effectué que cinq tours, je crois, avec peu d’essence avant les qualifications. Nous étions donc en difficulté pendant la majeure partie du week-end. Nous ne savions pas où allait se situer l’équilibre de la voiture."

"Nous avons fait des suppositions et cela s’est bien passé, mais nous avons dû utiliser tous les pneus en Q1 pour me mettre dans le rythme. Nous avons utilisé trois trains, ce qui nous a mis en difficulté en Q2, nous n’avions donc qu’un seul train pour faire le chrono."

"C’est dommage de manquer la Q3, mais en même temps, je suis vraiment content. C’est la première fois que j’atteins la Q2 avec Williams ici, et presque la Q3. Cela nous montre à tous que nous allons dans la bonne direction. Mais il nous reste encore du travail sur ce genre de circuit où l’aérodynamique prime."

Carlos Sainz partira seulement 18ème de son Grand Prix d’Espagne à domicile. C’est son pire résultat sur la grille depuis qu’il pilote la Williams FW47 - pire que sa 15e place en Chine - et il est prouvé que le Circuit de Barcelone.

"La voiture était meilleure que vendredi, et après les EL3, nous pensions avoir le potentiel pour nous battre pour la Q3. Mais j’ai manqué de chance à la sortie des stands après les problèmes de Colapinto. J’ai dû dépasser cinq ou six voitures dans le tour de préparation, nous nous sommes mis dans l’air sale et les pneus ont surchauffé."

"Nous devions faire un travail parfait et être au parfait endroit au parfait moment, surtout si l’on considère que nous étions à un dixième de seconde de passer. C’est moi qui suis blessé en premier. J’espérais être en Q3 et j’étais confiant de pouvoir me battre chez moi. Je suis toujours confiant de pouvoir me battre pour les points."

"Le problème, c’est que nous partons en queue de peloton, même si le rythme de la voiture est meilleur que ce que montrent les positions. Mais compte tenu de la qualité de la piste, nous ne sommes pas dans une situation aussi mauvaise qu’il y paraît car il y aura deux arrêts pour tout le monde je crois."